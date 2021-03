Rinviata la sfida ad Assisi per l’Ecosantagata Civita Castellana

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – La partita di domani pomeriggio tra Sir Safety Monini Assisi ed Ecosantagata Civita Castellana, valida per la decima e ultima giornata del girone G1 della serie B di pallavolo, è stata rinviata a data da destinarsi.

La Asl di Perugia ha bloccato la squadra umbra in una quarantena cautelativa per paura di eventuali focolai di varianti Covid, pertanto la gara in programma ad Assisi è stata rimandata.

La stagione agonistica dell’Ecosantagata Civita Castellana proseguirà quindi con i recuperi delle quattro partite non disputate nell’ambito del girone G1, per completare la classifica del raggruppamento e proseguire poi con la seconda fase del campionato.

Le date dei recuperi saranno concordate tra le varie società nei prossimi giorni.

