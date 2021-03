Omicidio Arcuri. Doppia udienza per ascoltare i quattro consulenti della difesa

NewTuscia – VITERBO – Sarà la criminologa Roberta Bruzzone a vagliare l’attendibilità della testimonianza del figlio di Andrea Landolfi, il pugile romano di 32 anni imputato di omicidio volontario e omissione di soccorso per la morte della fidanzata Maria Sestina Arcuri. La giovane donna era precipitata dalle scale della casa della nonna dell’accusato nel febbraio del 2019, a Ronciglione.

Il 29 e il 31 marzo sono in programma due udienze per ascoltare i 4 teste a favore della difesa; parleranno oltre alla nota criminologa, la psicologa di parte Cecilia Forenza, l’ingegnere Giuseppe Monfreda e il medico legale Massimo Mansutti.

Gli avvocati Daniele Fabrizi e Serena Gasperini, puntano in primo luogo sul parere professionale dello stato mentale di due dei teste chiave per l’accusa. La dottoressa Forenza, fornirà il suo parere in merito alla testimonianza del trentenne affetto da deficit cognitivo a cui la presunta vittima, dopo avere litigato con il fidanzato in un pub, avrebbe detto di voler chiudere lasciandolo Andrea la sera stessa.

La criminologa invece si esprimerà sullo stato psicologico del bambino di Landolfi al momento della sua audizione in presenza della madre del 26 febbraio 2019, quando aveva cinque anni, nel corso della quale avrebbe mimato il gesto del lancio della donna.

Una nota dell’avvocato della madre del bambino ha fatto saltare l’udienza prevista lo scorso 18 ottobre; il piccolo sarebbe affetto da un disturbo post traumatico da stress “che gli ha provocato un radicale cambiamento nel comportamento e potrebbe aver compromesso il suo sviluppo psico-emotivo”. Secondo la difesa il disegno che mostrava lo squalo non ritraeva il padre, che non vedeva da un anno e con il quale sarebbe arrabbiato per un sentimento di abbandono, ma qualcuno che in quel momento gli faceva paura. La relazione con la madre, sempre secondo i difensori, sarebbe caratteristico di una relazione malevola.