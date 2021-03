Meteo, previsioni per il fine settimana

Viterbo

Sabato. Molte nubi compatte nel corso delle ore diurne su tutto il territorio; in serata le condizioni del tempo si manterranno stabili con nubi sparse. Migliora in nottata. Temperature comprese tra +5°C e +15°C.

Domenica. Giornata di tempo stabile con qualche nube al mattino e sole prevalente nelle ore pomeridiane; in serata il tempo si manterrà stabile con ampie schiarite Temperature comprese tra +5°C e +17°C.

Lazio

Sabato. Tempo stabile nel corso della giornata con molte nubi diffuse localmente anche compatte sia nelle ore mattutine sia poi al pomeriggio; in serata i cieli saranno generalmente poco nuvolosi su tutto il Lazio.

Domenica. Tempo stabile con ampi spazi di sereno alternati a qualche nube su gran parte della regione; in serata il tempo sarà asciutto con cieli sereni.

AL NORD

Giornata piuttosto uggiosa al settentrione con molte nubi e precipitazioni sparse al mattino. Nel corso del pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo, con nuvolosità più irregolare. Migliora in serata con residue piogge tra Liguria e regioni del nord-est. Neve in calo sulle Alpi fin sui 1000 metri di quota.

AL CENTRO

Nuvolosità compatta al mattino sulle regioni centrali, con pioviggini sparse sulla Toscana. Al pomeriggio deboli precipitazioni anche sulle Marche, variabilità asciutta altrove. Netto miglioramento in serata con cieli via via più limpidi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Giornata stabile ma con nuvolosità in transito nel corso delle ore diurne, sulle regioni meridionali: al mattino piuttosto coperto su Sardegna, Campania e Molise. Nel corso del pomeriggio nuvolosità compatta su tutte le regioni peninsulari, qualche apertura sulla Sicilia occidentale. Ampi spazi di sereno tra serata e nottata su tutti i settori.

Temperature minime in generale aumento; massime in calo al centro-nord, stazionarie o in incremento al sud.

Www.centrometeoitaliano.it