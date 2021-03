NewTuscia – ROMA – Lazio in fascia arancione da martedì 30 marzo; la conferma ufficiale dal Ministro Speranza in conferenza stampa con il Premier Mario Draghi.

L’indice Rt, stando ai dati rilasciati dall’ISS, è 0.99; in lieve diminuzione i focolai attivi, ma per quanto riguarda Covid, Lazio in zona arancione da martedì 30 marzo 2021, il tasso di occupazione di area medica è del 42 % e quello della terapia intensiva 37%.

Un paio di giorni di pausa fino al 3 aprile, quando per tutta l’Italia è prevista la zona rossa per le festività pasquali. Saranno aperte le scuole da martedì, torneranno sui banchi alunni di scuole dell’infanzia, elementari e medie; per le superiori il rientro è previsto dopo Pasqu. A partire da lunedì 29 inoltre, la regione consentirà agli studenti la possibilità di effettuare tamponi senza ricetta medica negli hub.