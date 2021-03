Inferno novecento, in replica sui canali social del comune di Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Ieri sera il primo evento dedicato ai 700 anni dalla morte di Dante, promosso dal Comune di Viterbo in collaborazione con ATCL, in streaming dal Teatro dell’Unione

Inferno Novecento, il primo evento dedicato ai 700 anni dalla morte di Dante, promosso dal Comune di Viterbo – assessorato alla cultura e al turismo in collaborazione con ATCL Circuito Multidisciplinare del Lazio, torna in replica domani 27 marzo alle ore 21, sui canali social del Comune di Viterbo. Lo spettacolo trasmesso via streaming nella serata di ieri, giornata dedicata al sommo poeta, è andato in scena dal Teatro dell’Unione, e ha visto sul palco gli attori Sandro Lombardi e David Riondino.

A distanza di quindici anni dal fortunatissimo Dante Inferno, Federico Tiezzi riunisce di nuovo Sandro Lombardi e David Riondino intorno alla Commedia dantesca. Lo spettacolo, che nasce da un’idea del giovane drammaturgo Fabrizio Sinisi, mette a confronto i maggiori personaggi dell’Inferno con grandi icone del Novecento (Lady Diana e Dodi Al Fayed, Marylin Monroe, Giulio Andreotti, Andy Warhol, Pier Paolo Pasolini…) o con momenti cruciali della sua storia (Hiroshima, il Vietnam, la guerra del Golfo…), costruendo una diversa possibilità di lettura e fruizione del poema fondante della nostra cultura. Lo spettacolo innesca uno strumento attraverso il quale il mondo contemporaneo possa interpretare la prima cantica dantesca. La grande poesia di Dante diventa un percorso all’interno delle contraddizioni dell’uomo contemporaneo. E a sua volta la contemporaneità intride di nuove figure e di fatti presenti alla nostra memoria l’universo immaginario dell’aldilà dantesco. Alternando episodi dell’Inferno con brani di celebri firme del giornalismo italiano, si realizza un viaggio non solo attraverso la Commedia, ma anche una discesa nei gorghi dell’anomalo, tremendo secolo appena trascorso. Accanto ai versi dell’Inferno, il Novecento occidentale trova infatti una sua disarmante coincidenza; e il testo di Dante, usato come lente d’ingrandimento della nostra epoca, rivela una straordinaria e quasi angosciante attualità.

Lo spettacolo era stato presentato nei giorni scorsi a Palazzo dei Priori, dal sindaco Giovanni Maria Arena, dall’assessore alla cultura e al turismo Marco De Carolis e da Luca Fornari, amministratore delegato Atcl Circuito Multidisciplinare del Lazio.

“Il teatro cerca di sopravvivere nel migliore dei modi – ha ribadito anche in questa occasione l’assessore De Carolis -. È importante il segnale che stiamo dando al pubblico, ormai da mesi. Abbiamo riadattato le modalità di fruizione degli spettacoli alle criticità del momento. Il teatro e il mondo dello spettacolo devono andare avanti, seppur con altre modalità. Inferno Novecento è solo il primo di una serie di eventi dedicati ai 700 anni della morte di Dante. Quest’anno abbiamo anche un altro importante anniversario – ricorda l’assessore De Carolis -: ricorrono i 750 anni dal conclave più lungo della storia, avvenuto proprio nella nostra città. In attesa di poter mettere di nuovo in scena gli spettacoli in presenza, continueremo a garantire la fruizione degli eventi in tutte le altre modalità possibili”.

Inferno Novecento andrà in replica domani sui canali social del Comune di Viterbo

▪️ Facebook Visit Viterbo

▪️ YouTube Comune di Viterbo

sulle pagine Facebook

▪️ Teatro Unione

▪️ Atcl Circuito Multidisciplinare del Lazio

su

▪️ Tele Lazio Nord – canale 629 del digitale terrestre

e su tutte le testate che ne faranno richiesta in queste ore.

INFERNO NOVECENTO

da un’idea drammaturgica di Fabrizio Sinisi

uno spettacolo a cura di Federico Tiezzi

con Sandro Lombardi e David Riondino

luci Gianni Pollini

fonica Alessio Lotti

produzione Compagnia Lombardi-Tiezzi