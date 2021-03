Domus Mulieris in casa contro Rieti

NewTuscia – VITERBO – Tornare alla vittoria è l’imperativo per le ragazze della Domus Mulieris Viterbo che, in questo sabato pomeriggio, attendono al PalaMalè la visita della formazione reatina del Willie Basket.

La gara sarà valida come quarto turno del campionato di serie B di basket femminile, con le due squadre che militano nel girone B insieme a Basket Roma e Stella Azzurra Roma; da un lato ci saranno le ospiti che sono alla ricerca della prima vittoria stagionale e che possono contare su un gruppo composto da tantissime giocatrici apprezzate ed applaudite anche a Viterbo, tra cui Giorgia Narcisi, Sara Filoni, Valentina Ottaviani, Rachele Boni e Gaia Cirotti.

Un team che sta crescendo e che cercherà di riscattare lo stop dell’andata, quando le ragazze viterbesi si imposero 75-59 scappando in maniera decisa nel secondo tempo dopo aver chiuso i primi venti minuti in vantaggio di soli due punti (32-34). Quel successo all’esordio è rimasto finora l’unico del quintetto di coach Carlo Scaramuccia che ha poi ceduto in volata contro la Stella Azzurra Roma, leader del girone, e si è arreso domenica scorsa contro Basket Roma, pagando una giornata nerissima al tiro con un primo tempo da appena 14 punti segnati.

La rincorsa alle prime due posizioni del girone, le uniche che permettono di proseguire l’avventura nella Poule Promozione, passa necessariamente da una vittoria contro Rieti, in attesa di potersi giocare poi ogni chance nei successivi match contro Stella Azzurra e Basket Roma.

“Pensiamo ad una partita alla volta – commenta coach Scaramuccia – iniziando da questa che sarà tutt’altro che facile. Rieti ha un mix di esperienza e gioventù per mettere in difficoltà le avversarie, in più ci saranno le motivazioni extra che avranno tutte le giocatrici di centrare la prima vittoria dell’anno. Di certo non possiamo pensare di iniziare le partite come accaduto contro Basket Roma e, in parte, contro la Stella Azzurra: essere sempre costretti a rincorrere è difficile per un gruppo molto giovane come il nostro che, invece, ha bisogno di trovare subito fiducia ed entusiasmo nelle partite. Dovremo evitare di ripetere gli errori delle ultime uscite e mostrare quei passi avanti che mi aspetto di vedere da tutto il gruppo”.

Dall’infermeria arriva la conferma che Veronica Martin, uscita per infortunio nel match contro Basket Roma, sarà almeno in panchina ma non è certo che possa dare il suo consueto contributo sul parquet.

La palla a due è in programma alle 19 con direzione di gara affidata a Emanuele Desideri di Viterbo e Lorenzo Ciaccioni di Campagnano di Roma. Il match si disputerà a porte chiuse e verrà trasmesso in diretta streaming sui profili social Ants Basket Viterbo e su Tele Lazio Nord.