Vetralla, dimissioni del vicesindaco Tosini

NewTuscia – VETRALLA – “Con una lettera trasmessa al protocollo dell’Ente dal suo legale, l’ing. Flaminia Tosini ha comunicato la volontà di rassegnare le dimissioni dalla carica di assessore e consigliere comunale al fine di “garantire al nostro Comune, nel rispetto dei ruoli, un sereno svolgimento di tutte le attività comunali”.

Apprezziamo il grande gesto di responsabilità e, seppur con rammarico, comprendiamo e rispettiamo le ragioni che hanno determinato questa decisione, ringraziandola per l’impegno profuso in questi anni e per l’importante contributo che ha saputo dare all’intera cittadinanza di Vetralla nel corso della sua esperienza amministrativa.

Come Amministrazione ci impegniamo a proseguire nell’attività politico-amministrativa, coerentemente al percorso delineato insieme nel programma di mandato.

AMMINISTRAZIONE COMUNE VETRALLA”