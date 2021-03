Recupero opere pubbliche, Italia Viva: “Bene i soldi previsti dal governo Draghi”

NewTuscia – VITERFBO – Un’ottima opportunità per il nostro territorio, da parte del Governo Draghi e in particolare del Ministro Elena Bonetti in favore delle amministrazioni comunali; infatti è stato pubblicato oggi l’avviso che consente ai comuni di accedere ai primi € 700 milioni del Fondo asili nido e scuole dell’infanzia per il finanziamento degli interventi relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati a nidi, scuole dell’infanzia e centri polifunzionali per i servizi alle famiglie. Si tratta della prima tranche dell’investimento di primi 2 miliardi e mezzo che Italia Viva ha voluto fortemente inserire nella Legge di bilancio 2020.

È una misura che fa parte della programmazione del #FamilyAct, che investirà in modo strutturale in servizi educativi e polifunzionali.



Le risorse sono state ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2020, di concerto con i Ministri dell’interno, dell’economia e delle finanze e dell’istruzione.

Sarà data priorità ai progetti che riguarderanno aree svantaggiate e periferie urbane, prevedendo interventi in territori dove oggi ci sono minori opportunità per le bambine e i bambini e per le loro famiglie. A questi interventi è destinato il 60 per cento delle risorse totali.

In particolare, il primo finanziamento di € 700 milioni per il quinquennio dal 2021 al 2025, rispetto ai € 2,5 miliardi previsti fino al 2034, prevede:

€ 280 milioni per i nidi, di cui € 168 milioni alle aree svantaggiate;

€ 175 milioni per le scuole dell’infanzia, di cui € 105 milioni alle aree svantaggiate;

€ 105 milioni per i centri polifunzionali per i servizi alle famiglie, di cui € 63 milioni alle aree svantaggiate;

€ 140 milioni per la riconversione di spazi delle scuole dell’infanzia attualmente inutilizzati e per progetti innovativi.

I comuni possono presentare progetti dalle ore 10:00 del 24 marzo 2021 ed entro e non oltre le ore 15:00 del 21 maggio 2021, utilizzando esclusivamente la piattaforma del Ministero dell’istruzione “Edilizia scolastica”.

Un grazie a Elena Bonetti da parte nostra e dell’intera comunità provinciale di Italia Viva, per l’impegno profuso in questa importante iniziativa governativa.

Qui il comunicato del Dipartimento per le Politiche della Famiglia: http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/comunicazione/notizie/pubblicato-l-avviso-per-accedere-alle-risorse-del-fondo-asili-nido-e-scuole-dell-infanzia/

Maria Cristina Rosa