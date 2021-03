“Raggi una risorsa per Roma, Zingaretti ne prenda atto”

NewTuscia – ROMA – “Virginia Raggi è una giovane donna che da quando riveste il ruolo di sindaca è sempre stata in primissima linea nella lotta alla criminalità organizzata e su mille altri fronti. La prima donna sindaca della capitale ha affrontato battaglie importanti, come nessun altro prima di lei. È evidente che non possa essere descritta come una minaccia, ma semmai una risorsa. Il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti e il suo partito, che sul fronte della parità di genere sta da tempo portando avanti una seria riflessione, farebbe bene ad appoggiarla. O quantomeno a renderle onore, anziché attaccarla”.

Così in una nota la senatrice del MoVimento 5 Stelle Alessandra Maiorino.