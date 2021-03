Il Dott. Stefano Olivieri Pennesi in visita al Comando Provinciale Carabinieri

NewTuscia – RIETI – Il Dott. Stefano Olivieri Pennesi, Capo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Rieti e Terni, accompagnato dal Maresciallo Maggiore Alessandro Conte, Comandante del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Rieti, ieri mattina ha fatto visita al Comando Provinciale Carabinieri ed è stato ricevuto dal Comandante Col. Bruno Bellini.

L’incontro ha rinsaldato ulteriormente i rapporti tra la diramazione territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e l’Arma dei Carabinieri, enti che fin dal 1926 collaborano fattivamente a tutela del lavoratore. Contestualmente sono stati verificati i risultati ottenuti e messi a punto programmi operativi per i prossimi mesi, anche alla luce di quanto contenuto nel protocollo d’intesa sottoscritto in data 29 settembre 2010 tra l’Arma e la Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero. Parole di apprezzamento reciproco per la disponibilità, la piena sintonia e la sinergia delle risorse, sono state espresse da entrambi i rappresentanti istituzionali.