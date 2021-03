Solo vittorie per la Volley Life Academy Viterbo nel campionato U17

NewTuscia – VITERBO – La Volley Life Academy di Viterbo continua ad inanellare successi nel campionato Under 17 di Eccellenza Regionale, con la quarta vittoria consecutiva dell’Under 17, che le permette di rimanere a punteggio pieno in classifica, avendo lasciato finora agli avversari soltanto un set.

Al Palavolley di Viterbo i giovani viterbesi hanno battuto la Pallavolo Civitavecchia con un netto 3-0 (25/13 25/16 25/15).

Barbara De Benedetti comincia la partita schierando la Volley Life Academy con una formazione inedita: Piergentili palleggiatore e Caporossi opposto, Rus e Chiodi schiacciatori, Mancini L. e Ianigro centrali, libero Volpe, con Gillocchi, Mancini C., Marino, Mura, Ragnoni pronti ad entrare per dare il loro contributo.

Andrea Cernicchiaro risponde con Ranalli palleggiatore e Sandu E. opposto, Manfredi e Silvestrini schiacciatori, Sandu L. e Fiorentini centrali, libero Galano, avendo a disposizione anche Cucchiari, Di Cicco, Lucani e Pandolfi. Arbitra la partita il signor Daniele Avino.

Il primo set è sempre sotto il controllo dei ragazzi viterbesi, che prendono il largo e si aggiudicano con facilità un set in cui gli avversari stentano ad entrare in gioco, con molti errori in ricezione e in battuta.

Anche l’inizio del secondo set segue il copione del primo, con i giovani viterbesi a controllare la partita; nella seconda parte del set iniziano a giocare meglio i ragazzi di Civitavecchia, ma troppo tardi per mettere in discussione il risultato.

Il terzo set appare più equilibrato, con il Civitavecchia che per alcuni tratti si porta anche in vantaggio; dopo il sorpasso sul 9 pari, la partita si avvia alla conclusione, con i viterbesi che piazzano alcune ottime battute e chiudono il set.

La Volley Life Academy di Viterbo è parsa sempre superiore agli avversari, sia come tecnica di gioco sia come tenuta del campo. La squadra di Civitavecchia ha schierato ragazzi molto giovani, con ottime prospettive di crescita, che sicuramente rivedremo nei prossimi anni.

La partita si è giocata in un clima molto disteso e di amicizia, sotto lo sguardo dei soli addetti ai lavori e con la consueta diretta su youtube, alla quale hanno assistito un centinaio di spettatori.

Prossimo appuntamento al Palavolley il 6 aprile contro il Volley Ladispoli.

Claudio Mancini – Volley Life Academy Viterbo