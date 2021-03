Secondo stop per le ragazze della Domus Mulieris

NewTuscia – VITERBO – Si complica il cammino verso la Poule Promozione per le ragazze della Domus Mulieris Viterbo, tornate con una sconfitta dalla trasferta contro Basket Roma valida per il terzo turno del girone eliminatorio per il campionato di serie B di basket femminile. Il punteggio finale, 59-45, ha premiato le formazione di casa che ha condotto sempre con vantaggi anche abbastanza importanti, capitalizzando al massimo un primo tempo chiuso sul 32-14 grazie soprattutto ad un secondo periodo che ha visto le gialloblù segnare appena 2 punti.

Da dimenticare in particolare l’avvio di gara del quintetto viterbese, a secco per diversi minuti e costretto subito a fronteggiare un divario in doppia cifra con le padrone di casa (14-0). Molto complicato per la difesa viterbese contenere in particolare Lucantoni, top scorer per il Basket Roma, ma anche Di Stefano e Cedolini, entrambe capaci di punire a più riprese i tentativi di riavvicinamento della Domus Mulieris.

Le difficoltà offensive delle ragazze di Carlo Scaramuccia, unite alla solida prestazione difensiva delle capitoline, hanno indirizzato in modo deciso il match dalla parte del Basket Roma, con la sola Scordino capace di raggiungere la doppia cifra. Troppi gli errori di ball handling e troppo tardivo il tentativo almeno di ridurre il divario in vista di un eventuale arrivo a pari punti: troppi anche gli errori ai liberi (12/26 alla fine) che hanno pesato in modo notevole nel bilancio finale di un match che rappresenta sicuramente un passo indietro rispetto alla due precedenti uscite ufficiali in campionato.

Il prossimo impegno sarà il match casalingo di sabato contro la formazione del Willie Rieti, ancora ferma a zero punti: una sfida da provare a vincere a tutti i costi per approfittare dello scontro tra Stella Azzurra e Basket Roma e giocarsi tutto nelle ultime due gare.

Questo il tabellino della Domus Mulieris nel match di Roma:

Martin 8, Grassia 8, Pasquali 3, Schembari 6, Scordino 15, Valtcheva 5, Venanzi, Bertollini, Firrito, Quaicoe, Quaresima, Ricci.