Scontro Elisa Isoardi-Brando Giorgi all’Isola dei Famosi: lei è davvero arrogante?

Gaetano Alaimo

NewTuscia – Isola dei Famosi 2021, siamo al momento della svolta: il vero leader è Brando Giorgi o Elisa Isoardi? I due si sono subito punzecchiati nel reality, anche per l’intervento sempre puntuale di Ilary Blasi, dimostrando di essere due leader è, lì, difficilmente possono convivere. O almeno sembra.

L’ex di Matteo Salvini, secondo opinionisti e pubblico, è sembrata troppo superba e, la sicurezza di sé, spesso è sfociata in aperta arroganza. Di questo avviso è Roger Garth, opinionista di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5.

Lo scontro tra Brando ed Elisa si è consumato sulla distribuzione del riso. Brando ha chiesto informazioni sulla suddivisione in grammi del cibo dicendo che nessuno, in particolare Elisa Isoardi, può prendere e mangiare quanto ne vuole ma in parti eque con tutti. Il tutto è stato una scusa per conoscere il carattere forte e, per molti, inconciliabile tra i due. Anche se per i più, come detto, Elisa Isoardi è troppo spocchiosa e Brando, invece, più equilibrato e giusto.

In Honduras, insomma, l’ingresso di Brando Giorgi ha creato scompiglio e messo in forse il ruolo di leader che la Isoardi, anche se la stessa lo smentisce, si è creata nel gruppo dei naufraghi.

Intanto domani sera si procederà alla scelta proprio tra Brando Giorgi e Francesca Lodo con il televoto. Se Brando continuerà la sua presenza sull’Isola dei famosi potrebbe riprendere questa disputa con la Isoardi che, oltre alle chiacchiere al veleno con Brando, è stata più volte ricordata per il suo “amore” per i filtri di Instagram: la foto è chiara sulle differenze tra una foto postata su Instagram e la realtà.

Il pubblico è pronto a scegliere tra Brando e la Isoardi e, se il buongiorno si vede dal mattino, nelle prossime puntate

se ne vedranno davvero delle belle!