NewTuscia – VITERBO – Avviso agli utenti, sciopero nazionale trasporto pubblico locale di 24 ore per venerdì 26 marzo. Si comunica – si legge sul sito della società Francigena – che le OO.SS. Nazionali di categoria FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL FNA e FAISA CISAL hanno proclamato per il giorno 26 marzo 2021, uno sciopero nazionale del Trasporto Pubblico per la durata di 24 ore.