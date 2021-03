Righini (FDI): Alitalia deve rinascere FDI in piazza con i lavoratori

NewTuscia – LAZIO – “Fratelli d’Italia parteciperà alla manifestazione del 26 marzo all’aeroporto di Fiumicino per ribadire la contrarietà allo spacchettamento dell’azienda ed il fermo no ai piani di ridimensionamento. Continueremo ad opporci alle pressioni europee che puntano a fare della nostra compagnia di bandiera solo una piccola realtà nazionale. Stigmatizziamo l’inerzia della Regione Lazio, che sembra non percepire come la sorte di Alitalia sia strettamente legata quella di migliaia di dipendenti, i quali rischiano di andare ad aggiungersi alle alla già lunga lista di disoccupati residenti nel territorio governato dalla giunta di Centrosinistra della Pisana”.

Così in un comunicato Giancarlo Righini, consigliere regionale del Lazio di Fdi