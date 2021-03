A Palermo presentazione progetto “La mia casa” per contrastare l’emarginazione adulta e la condizione dei senza dimora

NewTuscia – PALERMO – Si terrà venerdì 26 marzo alle ore 18,30 l’appuntamento per illustrare alla stampa e agli operatori dell’informazione i dati, le storie, le prospettive del progetto La mia casa, realizzato per contrastare l’emarginazione adulta e la condizione dei senza dimora, potenziando i servizi esistenti e le attività dei numerosi centri di ascolto a Palermo e in provincia oltre che i servizi di assistenza notturna.

Il progetto è nato grazie al finanziamento del Pon Inclusione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ed è stato realizzato dalla Caritas Diocesana e dalla Città Metropolitana di Palermo in collaborazione con la Confraternita San Giuseppe dei Falegnami e la cooperativa La Panormitana.

Al webinar diffuso attraverso i canali social dell’Arcidiocesi di Palermo venerdì 26 marzo alle ore 18:30, interverranno: per la Città Metropolitana di Palermo il Capo Area della Direzione Sviluppo Economico, Filippo Spallina e la RUP del progetto, Rita Calascibetta, per la Caritas Diocesana il Vice Direttore, Don Sergio Ciresi e il responsabile del progetto Giuseppe Giambusso,

Nel corso del webinar verrà diffuso il racconto per immagini di questi ultimi mesi di impegno e di servizio attraverso il video realizzato da Maghweb.