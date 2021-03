Incontro “Sud- Progetti per ripartire”. Paolo Capone, Leader UGL: “Necessario colmare divario Nord-Sud per rilanciare il Paese”

NewTuscia – “Allarma l’aumento della povertà nel Mezzogiorno pari all’11,1% secondo i dati rilevati dall’Istat, come pure la crescita del divario Nord-Sud, una frattura che mina pericolosamente l’unità del Paese”. Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, ospite alla prima giornata di “Sud- Progetti per ripartire”, organizzato dal Ministro per il Sud Mara Carfagna.

“Le ripercussioni economiche della pandemia – continua Capone – hanno inciso profondamente sul mercato del lavoro con effetti drammatici soprattutto per quanto riguarda donne e giovani. Per uscire dalla crisi e invertire il declino, il Sud e l’Italia hanno bisogno di una prospettiva di sviluppo e coesione, su cui concentrare l’azione pubblica a ogni livello di governo. Fondamentale, pertanto, il rilancio della Strategia per le Aree Interne attraverso l’istituzione, anche in ambito regionale, di un Fondo destinato al sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali”.