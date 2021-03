Dodicesima puntata Luce Nuova sui fatti: si parla di “Decreto Sostegni e la Tuscia”

NewTuscia – VITERBO – “Il decreto Sostegni e la Tuscia” è il titolo della 12° puntata di Luce Nuova sui fatti in onda giovedì alle 21 in diretta su Tele Lazio Nord (canale 629 Dtt da tutto il Lazio) per la settimana dedicata all’economia ed allo sport.

Il nuovo governo Draghi ha inaugurato, con questo provvedimento, i suoi interventi per venire incontro alle categorie economiche più colpite dalla pandemia e dalle restrizioni che sono state indispensabili per arginare il Covid-19.

I singoli punti del provvedimento ed un quadro d’insieme saranno tracciati dal Segretario generale della Camera di Commercio di Viterbo, Francesco Monzillo e dal presidente di Confesercenti Viterbo Vincenzo Peparello. Particolare attenzione sarà data ai riflessi del decreto Sostegni sull’economia della Tuscia.

A condurre Gaetano Alaimo e Maurizio Fiorani. In collegamento il consueto parere dei due opinionisti fissi Wanda Cherubini, direttore di Tusciatimes, e Stefano Stefanini, vicedirettore di NewTuscia.it.



In un’intervista esclusiva il direttore generale di Banca Lazio Nord, Giulio Pizzi, parlerà dell’attuale situazione economica alla luce del nuovo governo Draghi e della pandemia e si cercherà di capire il trend del 2021 per il credito e l’economia locale.



Sul tema della fiscalità e dell’impegno pubblico per denunciare presunte sperequazioni interverrà in collegamento da Catania Fabrizio Cravana, fondatore del gruppo facebook “Imu su immobili che non generano reddito“.

In collegamento da Padova, invece, interverrà Daniele Bellu, presidente del gruppo Atlante 2000 che, da 30 anni, studia ed effettua ricerca scientifico-progettuale per la programmazione, pianificazione e ristrutturazione dello Stato Italiano.

Le dinamiche del “nuovo lavoro”, lo smart working, saranno invece esaminate dalla mental coach Giada Baccianella, nuova collaboratrice fissa di “Luce Nuova sui fatti”, in collegamento da Per ugia.

La parte sportiva sarà curata da Maurizio Fiorani e Leonardo Pacini. In studio Alessandro Boccolini, allenatore della Viterbese Juniores.

“Luce Nuova sui fatti” va in onda ogni giovedì alle 21 in diretta su Tele Lazio Nord (canale 629 Dtt, ora visibile da tutto il Lazio), sulle pagine facebook di NewTuscia.it, Luce Nuova sui fatti di NewTuscia.it-TLN, Viterbonews24.it, Tusciatimes, Lafune, Lacittanews e sul circuito TLN.

