Clean Cities: ripartiamo dalle città. Un viaggio in 14 tappe per una nuova mobilità: più sicura, più elettrica, più condivisa

NewTuscia – ROMA – La nuova campagna itinerante di Legambiente : il 24 e 25 marzo 2021 a Roma

Due giorni di iniziative per accendere i riflettori su nuovi modelli di mobilità, transizione energetica e lotta al cambiamento climatico

PRESENTAZIONE DELLA PAGELLA DELLA CITTA’

Domani, mercoledì 24 marzo, ore 12 sulla pagina Facebook di Legambiente Lazio

La ripartenza inizia dalle città. I nostri capoluoghi hanno di fronte grandi sfide, rese ancora più impegnative dalla crisi sanitaria: l’adozione di nuovi modelli di mobilità, la transizione energetica e la lotta al cambiamento climatico. Per questo, nasce Clean Cities, nuova campagna di Legambiente che intende accendere i riflettori sul ruolo che le città italiane possono giocare per una ripartenza più ecologica e sostenibile. Un viaggio in 14 capoluoghi italiani per promuovere con forza una nuova mobilità urbana: più elettrica, più sicura e più condivisa, cercando di spingere i processi politici locali verso misure di mobilità sostenibile e rendendo permanenti quelle eventualmente adottate in fase di emergenza.

La nona tappa della campagna è prevista il 24 e 25 marzo a Roma:

24 marzo ore 12

Presentazione della Pagella della Città, con:

Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio;

Alessandro Di Giosa, dirigente ARPA Lazio, Centro Regionale Qualità dell’Aria;

Roberto Pallottini, presidente della Consulta sulla Sicurezza Stradale del Comune di Roma;

diretta Facebook sulla pagina di Legambiente Lazio

Gli altri appuntamenti:

24 marzo ore 18

Incontro Pubblico Proposta per la Valorizzazione Urbana del quadrante di PIAZZA ALESSANDRIA

diretta Facebook sulla pagina Legambiente Mondi Possibili