NewTuscia – Cittadinanzattiva Lazio sul Bando iscrizione Asili Nido 2021/2022 sostiene il Forum Infanzia Bene Comune, si unisce e partecipa alla redazione del documento presentato all’Assessora Veronica Mammì e all’Assessora Luisa Massimiani.

Tale documento intende mettere in luce le criticità del bando di iscrizione all’asilo nido previsto per l’A.E. 2021/2022.

Nonostante la L.107/2015 e il D.L. 65/2017 il settore 0/6 dell’educazione continua ad essere pensato e gestito come due settori distinti tra nidi 0/3 e infanzia 3/6, anziché come poli per l’infanzia 0/6 previsti dal Sistema Integrato.

Un ritardo temporale per la presentazione delle iscrizioni rispetto alle altre scuole di ogni ordine e grado che avviene per di più sotto forma di “bando” anziché su Tale ritardo comporta uno slittamento anche delle successive fasi, pubblicazione delle graduatorie e accettazione e la possibilità di una tempestiva, ancor più accurata e mirata progettazione di accoglienza da parte dei servizi educativi.

La richiesta di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie non trova risposta in un servizio che garantisce sostanzialmente la apertura dalle 8,00 alle 16,30. L’offerta più ampia non intende sostituire assolutamente l’assunto per cui la permanenza del bambino al nido non debba comunque superare un determinato numero di ore.

Inoltre la fruizione del servizio nel mese di luglio anziché essere da calendario viene inserito come “accessorio” e la cui scelta, non avvenendo contestuale all’iscrizione , potrebbe essere motive di una organizzazione non adeguata.

Siamo contrari all’obbligo di scelta che trova spazio nella mancanza di un regolamento attuativo in particolare per l’art. 5 comma 3 della L.R. 7/2020 che recita: “Al fine di riconoscere la libera scelta delle famiglie in base alle esigenze di conciliazione di vita e di lavoro, è garantito pari accesso a tutti i servizi educativi disciplinati dalla presente legge ”. A differenza da quanto auspicato, l’obbligo di scelta non porta le famiglie a scegliere un servizio pubblico ma, piuttosto, a rivolgersi direttamente a privati, anche se non autorizzati o abusivi, pur di soddisfare le proprie esigenze familiari/lavorative.