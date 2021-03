Atac, Palozzi (Cambiamo): “Su Roma-Viterbo ennesimo flop a danno cittadini”

NewTuscia – ROMA – “Apprendiamo con sconcerto che nelle scorse ore Atac avrebbe cancellato alcune corse della Roma-Viterbo a causa dell’indisponibilità di personale sulla tratta, che sarebbe dovuta ad alcuni casi di dipendenti in quarantena Covid. Si tratta di una realtà preoccupante, che testimonia impietosamente la mancanza di pianificazione e di programmazione dei vertici della municipalizzata dei trasporti di Roma Capitale.

Possiamo comprendere il complesso momento pandemico e i suoi effetti negativi, ma reputiamo surreale e fuori luogo che l’Atac non sia riuscita a fornire una soluzione operativa efficiente e preventiva per assicurare il regolare servizio sulla Roma-Viterbo. E in questo contesto, il silenzio della Raggi diventa sempre più assordante. I cittadini di Roma non posso pagare le inadeguatezze del Campidoglio grillino e del management aziendale di Atac”.