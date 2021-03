Sorpreso a spacciare ad un giovanissimo, arrestato a Bolsena

NewTuscia – BOLSENA – Riceviamo e pubblichiamo.

I Carabinieri della stazione di Bolsena durante un servizio perlustrativo, hanno notato un giovane fermo in area isolata, che stava palesemente in contrasto con le restrizioni previste per la “zona rossa”. Decidendo di attendere in posizione defilata ed in osservazione per capire cosa facesse il giovane, hanno notato uno spacciatore di origini africane che ha venduto una dose di hashish di 1,5 grammi al giovanissimo, comunque maggiorenne.

Immediatamente sono intervenuti i Carabinieri della Stazione che hanno bloccato l’azione di spaccio. Il giovane è stato segnalato quale assuntore in Prefettura, mentre lo spacciatore è stato bloccato e dichiarato in arresto e trovato in possesso nel giubbotto di altri 7 grammi di droga oltre ad un bilancino, e successivamente perquisito a casa sono stati trovati occultati altri 75 grammi di hashish. Al termine lo spacciatore è stato tradotto presso la sua abitazione in regime di detenzione domiciliare.