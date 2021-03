Oltre centomila visualizzazioni, un successo per Oro Festival

NewTuscia – Oltre centomila visualizzazioni sui video in streaming per gli eventi di Oro Festival, l’iniziativa promossa da Direzione Regionale dei Musei del Lazio, da Comune di Caprarola e da Associazione Compagnia del Teatro Caffeina sabato 20 e domenica 21 marzo: dalla Loggia d’Ercole di Palazzo Farnese sono andate in onda le presentazioni dei libri di Serena Dandini, Ema Stockholma, Chiara Francini, Antonio Sangiuliano, Paolo Genovese, la lectio magistralis di Aldo Cazzullo, ancora l’intervento di Pupi Avati e di Antonio Forcellino. Un esempio di come la cultura, la letteratura e la bellezza possono sopravvivere anche nei giorni del Coronavirus e di come un meraviglioso borgo e un palazzo rinascimentale fra i più belli d’Italia possano diventare il cuore di una rinnovata proposta per gli appassionati.

“Siamo davvero lieti di essere diventati il centro propulsore di questa nuova occasione di passione culturale”, dichiara, in una nota, l’Associazione Compagnia del Teatro Caffeina: “La pandemia da Coronavirus sta cambiando molti paradigmi e la produzione culturale di Caffeina si dimostra all’avanguardia, anche in tempi di difficoltà. Grazie a tutto il nostro staff che anche questa volta si è rivelato in grado di produrre eventi di qualità anche di fronte alle limitazioni imposte dall’emergenza Covid, grazie al comune di Caprarola e al sindaco Eugenio Stelliferi, grazie al Polo Museale del Lazio e alla sua direttrice Marina Cogotti. Siamo già al lavoro per l’organizzazione di nuovi appuntamenti culturali, compatibilmente con l’evolversi della situazione pandemica”