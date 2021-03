L’Università Agraria inizia la bonifica della strada delle larghe, presto altre manutenzioni

NewTuscia – CIVITAVECCHIA – La ricognizione del patrimonio dell’Università Agraria comincia a darei suoi frutti. E’ stato necessario un intervento tecnico qualificato per comprendere quali porzioni di terreno fossero nella completa disponibilità dell’Ente anche per evitare di eseguire manutenzioni su beni che poi si sarebbero rivelati pertinenti ad altri soggetti. Chiarito questo passaggio stiamo provvedendo con mezzi e maestranze ad eseguire le necessarie manutenzioni. L’intervento iniziato oggi riguarda la strada delle Larghe e come da impegni assunti con i soci all’inizio del nostro mandato stiamo intervenendo su questa porzione di patrimonio come interverremo sul resto. Non siamo quelli delle chiacchiere ma siamo quelli che promettono e poi realizzano quanto hanno promesso. Sulla strada delle larghe stiamo bonificando la frana, un intervento importante che concluderemo nei prossimi giorni. Ringrazio la mia squadra e confermo che soltanto grazie alla loro disponibilità ed al loro impegno siamo arrivati a questi importanti risultati. Sono fortunato ad avere una squadra fatta di persone che con competenza ed entusiasmo sanno affrontare ognuno i compiti che gli sono stati assegnati e portano a casa risultati importanti.

Li ringrazio per la fiducia accordata finora che saprò ben ripagare impegnandomi sempre di più a far crescere l’Istituzione che rappresento. Dichiarazione di Daniele De Paolis, Presidente dell’Università Agraria di Civitavecchia