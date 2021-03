Fiorisce nel Lazio l’edizione 2021 de ‘La Primavera del Coaching AICP’

“Tra lavoro e vita cambiano i confini”

NewTuscia – ROMA – Il Coaching Club Lazio – in un’iniziativa che accomuna tutti i CC regionali di AIC donerà a chiunque ne faccia richiesta percorsi di Coaching dedicati al tema del lavoro.

Dopo un anno di incertezze, in cui in ogni aspetto della vita abbiamo sofferto di perdite e limitazioni e in cui la dimensione lavorativa ha subìto, nella migliore delle ipotesi, importanti cambiamenti, i Coach e le Coach di AICP (Associazione Italiana Coach Professionisti) accompagneranno gratuitamente chiunque ne abbia bisogno con percorsi online di Coaching dedicati al rapporto vita-lavoro.

Saranno inoltre organizzati incontri aperti al pubblico per diffondere la cultura e il metodo del Coaching in ambito lavorativo.

Donare parte del proprio tempo per sostenere, attraverso il dialogo, donne e uomini in difficoltà o alla ricerca di un miglioramento professionale, è un dovere e un privilegio per chi svolge la professione di Coach.

Dal 22 marzo al 20 giugno 2021, tutte le persone residenti nel Lazio che ne faranno richiesta verranno messe in contatto con i Coach e le Coach del CC Lazio per intraprendere un percorso di affiancamento e tendere verso una migliore qualità della vita lavorativa.

Per informazioni e richieste di adesione, scrivere a lazio@associazionecoach.com o inviare un messaggio via Messenger alla pagina Facebook del CC Lazio

https://www.facebook.com/coachingclublazio

Qualche informazione utile.

Cos’è AICP?

AICP è un’associazione di coach professionisti iscritta nell’elenco delle Associazioni Professionali presso il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ex legge 4/2013. La sua missione è costruire insieme ai soci crescita professionale tramite il confronto, la ricerca e la formazione continua per garantire ai clienti un coaching di eccellenza con tre scopi fondamentali:

1-Approfondire la metodologia, la ricerca e la filosofia del Coaching in un’ottica di confronto leale, onesto e pluralista tra Coach.

2-Promuovere la ricerca, la formazione e la divulgazione del Coaching in Italia, in modo da sviluppare la credibilità e l’efficacia del Coaching stesso.

3-Organizzare servizi per i soci con il fine di orientare i Coach alla professione, all’avvio della stessa, assicurare e garantire ai clienti la massima professionalità.

Ogni regione ha organismi dove si può decidere e agire insieme: i Coaching Club.

Cos’è un Coaching Club AICP?

Quale espressione territoriale dell’intera Associazione, i Coaching Club promuovono la conoscenza e diffusione del Coaching sul territorio di competenza con l’obiettivo di supportare la crescita e lo sviluppo positivo di chi entra in contatto con il Coaching attraverso eventi, seminari e incontri.

– Si riuniscono una volta la mese per condividere iniziative di formazione ed eventi di promozione, garantiscono formazione continua ai Coach tesserati nel rispetto di quanto previsto dalla legge 4/2013 a garanzia di qualità continua e sempre attuale del servizio reso, sia con formazione diretta che attraverso le Comunità di Pratica di Coaching.

– Promuovono il tesseramento di nuovi soci.

– Favoriscono l’allineamento ai valori e principi fondanti di AICP rafforzando il senso di appartenenza di ciascun socio al proprio CC.

Cos’è il Coaching?

prima di tutto una filosofia di vita basata sul rispetto della persona, sulla convinzione che le potenzialità di ognuno, così come la fiducia, la speranza, la determinazione, possono essere allenate. Nella pratica il Coaching è un metodo di sviluppo personale e organizzativo che si basa sulla relazione di fiducia tra Coach e Cliente (Coachee) al fine di valorizzare e allenare le potenzialità del Cliente o dell’organizzazione per il raggiungimento di obiettivi definiti.

AICP Associazione Italiana Coach Professionisti