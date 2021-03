Una rete di Baschirotto regala un prezioso pareggio a Foggia

Maurizio Fiorani

NewTuscia – FOGGIA – La Viterbese esce imbattuta dalla temuta trasferta di Foggia. I gialloblù dopo essere passati in svantaggio nel finale del primo tempo, a causa di una distrazione difensiva di Camilleri che si faceva anticipare in area di rigore da Dell’Agnello, che poi veniva atterrato in area di rigore, causando il calcio di rigore realizzato dal solito Rocca. Nella ripresa in avvio è arrivata la rete del pareggio di Baschirotto che di testa ha deviato di testa un bel cross dalla fascia destra di Bianchi. Nel finale di gara, molto convulso, oltre alla traversa colpita da Balde del Foggia, subentrato nella ripresa, ed un pericoloso contropiede della Viterbese con Tounkara che sfiora il colpaccio. Un prezioso punto in trasferta visto lo scontro diretto al Rocchi con il Foggia.

Passiamo alle formazione delle due squadre:

FOGGIA : Fumagalli; Galeotafiore, Anelli, Germinio; Kalombo, Vitale, Garofalo, Rocca, Di Jenno, Dell’Agnello, D’Andrea

A disposizione di Mr.Marco Marchionni: Di Stasio, Agostinone, Cardamone, Tomassini, Iurato, Pompa, Aramini, Moreschini, Curcio, Balde, Nivokazi

VITERBESE : Daga; Baschirotto, Markic, Camilleri, Bianchi, Besea, Bensaja, Salandria, Murilo, Tounkara, Bezziccheri

A disposizione di Mr.Roberto Taurino : Bisogno, Ricci, De Santis, Falbo, Sibilia, Adopo, Menghi M., Palermo, Porru, Simonelli, Rossi

ARBITRO: Alberto Rubén Arena di Torre del Greco

1º ASSISTENTE: Francesco Romano di Isernia

2º ASSISTENTE: Ferdinando Pizzono di Frattamaggiore

QUARTO UOMO: Mario Cascone di Nocera Inferiore

Note: giornata fredda, terreno in buone condizioni

CRONACA DEL PRIMO TEMPO

Al 1° occasione per la Viterbese, con il portiere Fumagalli del Foggia, che anticipa di un soffio Tounkara in uscita, mandando il pallone in fallo laterale.

Partenza subito forte il Foggia che si rende pericolosa con Dell’Agnello che per fortuna non aggancia il pallone che sfila sul fondo.

Al 7° tiro di Caloppo del Foggia che si perde alto sul fondo. Nessuno problema per il portiere della Viterbese Daga.

Al 13° viene ammonito Kalombo del Foggia per fallo su Tounkara della Viterbese.

Al 18° Tounkara ammonito per un gioco falloso.

Al 38° viene ammonito Murilo per fallo sul portiere Fumagalli del Foggia.

Al 40° calcio di rigore per fallo di Camilleri sull’attaccante dell’Agnello. Della battuta si incarica Rocca che segna spiazzando Daga.

Al 44° tiro di D’Andrea per il Foggia che si perde alto sopra la traversa.

Al 46° tiro di Bezziccheri parato dal portiere Fumagalli del Foggia.

La prima frazione di gioco termina dopo due minuti di recupero con il Foggia in vantaggio per 1-0 grazie ad un rigore di Rocca. Peccato fino al calcio di rigore il portiere Daga inoperoso.

CRONACA DEL SECONDO TEMPO

Al 3° pareggio della Viterbese con Baschirotto che di testa mette in rete un cross di Bianchi dalla fascia.

Al 5° cambio nelle fila del Foggia: esce Germinio; al suo posto entra Agostinone.

Al 13° cambio nel Foggia: esce Dell’Agnello; al suo posto entra Curcio.

Al 15° cambio nella Viterbese: Esce Besea; al suo posto entra Palermo.

Al 17° mischia in area della Viterbese, ma Baschirotto allontana la minaccia.

Al 19° calcio d’angolo per la Viterbese conquistato da Tounkara. Pallone scodellato in area di rigore del Foggia, ma la difesa di casa allontana il pallone che giunge sui piedi di Bezzicheri. Il giocatore tira in porta, ma la sua conclusione viene deviata in corner.

Al 22° tiro di Kalombo del Foggia e grande parata del portiere della Viterbese Daga in corner.

Al 27° grande parata di Daga su tiro di Curcio.

Al 28° doppio cambio nella Viterbese: escono Bezziccheri per Simonelli ed Adopo per Salandria.

Al 29° tiro di Simonelli per la Viterbese, che esce di poco dai pali.

Al 31° tiro di Curcio per il Foggia che esce fuori di poco; brivido per la difesa gialloblù.

Al 32° altro cambio nel Foggia: entra Balde al posto di Vitale.

Al 33° contropiede della Viterbese con Adopo che non vede Murilo tutto solo, ma serve malamente Simonelli che viene anticipato dalla difesa rossonera.

l’attaccante gialloblù Murilo ha trovato pochi spiragli nella rocciosa difesa rossonera del Foggia Al 34° altri due cambi nella Viterbese: entrati in campo Falbo e Porru al posto Markic e Besea.

Al 36° traversa del Foggia con un tiro di Balde dopo una mischia in area di rigore della Viterbese.

Al 37° Viterbese vicina al vantaggio con una conclusione che esce fuori di poco dopo un’azione di contropiede con Tounkara.

Al 39° viene ammonito Ramini del Foggia per fallo su Palermo.

L’arbitro concede quattro minuti di recupero.

Al 48° viene ammonito Bianchi della Viterbese per perdita di tempo

Al 49° vengono ammoniti Anelli e Fumagalli del Foggia.

Finisce 1-1, un punto prezioso in trasferta conquistato dai gialloblù di Mr.Taurino in chiave salvezza.

RISULTATI DELLA 32 GIORNATA

MONOPOLI-PALERMO rinviata per Covid

CATANIA-AVELLINO 3-1

CATANZARO-BARI 2-0

FOGGIA-VITERBESE 1-1

POTENZA-BISCEGLIE 2-1

TERNANA-VIBONESE 1-0

CASERTANA-CAVESE 2-1

TERAMO-VIRTUS FRANCAVILLA 0-1

PAGANESE-JUVE STABIA 1-3

RIPOSERA’ LA TURRIS

CLASSIFICA

TERNANA 72

AVELLINO 60

BARI 53

CATANZARO 51

JUVE STABIA 49

FOGGIA 47

CATANIA 46 (-2)

TERAMO 42

CASERTANA 41

PALERMO 39

VITERBESE 35

MONOPOLI 34

TURRIS 34

VIRTUS FRANCAVILLA 34

POTENZA 31

VIBONESE 28

PAGANESE 27

BISCEGLIE 24

CAVESE 16

PROSSIMO TURNO

VIBONESE-TERAMO

CAVESE-CATANIA

AVELLINO-VIRTUS FRANCAVILLA

BISCEGLIE-TERNANA

MONOPOLI-CASERTANA

VITERBESE-POTENZA

BARI-PAGANESE

TURRIS-CATANZARO

PALERMO-FOGGIA

RIPOSERA’ LA JUVE STABIA