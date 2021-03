Regione – Cultura: Al via i primi quattro progetti “Lazio street art”

NewTuscia – L’arte e la creatività invadono le città con Lazio Street Art. Sono 4 i progetti che stanno vedendo la luce in questi giorni: a Roma, “Cantieri San Paolo” nell’VIII Municipio e “Fantasia in piazza” nel II Municipio; “R/ESISTENZA” nel comune di Antrodoco (RI) e “Marta – Valentano: Tra storia, leggenda, scienza – Amalasunta e Ruffini” nei comuni di Marta e Valentano (VT). Interventi artistici importanti per dare nuova vita ai comuni del Lazio attraverso la creatività. È questo l’obiettivo di ‘Lazio Street Art’, il progetto della Regione che attraverso uno stanziamento a fondo perduto di 200 mila euro ha promosso e sostenuto, tramite la concessione di contributi alle amministrazioni pubbliche, 10 progetti di arte urbana in tutte le province.

“Con Lazio Street Art portiamo in tutto il territorio l’arte e la creatività dei nostri artisti e diamo un nuovo volto alle nostre città riqualificando anche le aree urbane più periferiche e marginali. “Cantieri San Paolo” e “Fantasia in piazza” a Roma, “R/ESISTENZA” ad Antrodoco, “Tra storia, leggenda, scienza – Amalasunta e Ruffini” a Marta e Valentano: vedere realizzate le prime opere di questi straordinari progetti nonostante le grandi difficoltà che tutte e tutti stiamo affrontando in questo periodo è una grande soddisfazione. Per questo abbiamo deciso di prorogare ancora i termini fissati per la realizzazione delle opere al 30 giugno 2021 così che ognuno di questi progetti possa prendere vita valorizzando l’identità dei luoghi e il patrimonio storico e artistico del territorio ma anche puntando l’attenzione su temi fondamentali come l’integrazione e il rispetto delle differenze; l’ambiente, la natura e la sostenibilità - ha dichiarato il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti - Stiamo lavorando, inoltre, a nuove edizioni di Lazio Street Art nei prossimi anni, in linea con quanto previsto dalla legge regionale per la valorizzazione, promozione e diffusione della street art nel Lazio approvata a dicembre e nata grazie al lavoro e alla passione della Vicepresidente della Commissione Cultura della Regione, Marta Leonori. Un provvedimento che dimostra la nostra attenzione per questa straordinaria forma d’arte che è stata inserita anche tra le azioni regionali in ambito culturale della nuova programmazione UE 2021-27″ ha concluso il Presidente.

I progetti, presentati a seguito di Avviso pubblico, sono stati selezionati grazie al lavoro svolto da una Commissione di esperti formata dai rappresentanti di tre fondazioni partecipate dalla Regione Lazio: Fondazione MAXXI, Fondazione La Quadriennale e Fondazione Romaeuropa.

In attesa di poter inaugurare in presenza a maggio, è con un video online disponibile da sabato 20 marzo che si apre virtualmente il progetto “R/ESISTENZA – Street Art Gallery” di Ondadurto Teatro del Comune di Antrodoco (RI). Una galleria a cielo aperto con la direzione artistica di Marco Paciotti e Alin Cristofori che vedrà per le vie opere di grande artisti quali Sten & Lex, Lucamaleonte, Neve e Alessandra Carloni.

A Roma, nel Quartiere San Paolo è in dirittura d’arrivo “Cantieri San Paolo”, progetto del Municipio VIII realizzato con Dominio Pubblico, diretto da Tiziano Panici, e con la curatela di Michele Trimarchi: un laboratorio a cielo aperto di street art e arte urbana firmato da Greg Jager, Gojo e Collettivo ‘900 con Leonardo Crudi ed Elia Novecento, Wuarky e Lola Poleggi.

Anche il quartiere romano di San Lorenzo si riempie di colori con “Fantasia in piazza”, il progetto del II Municipio di Roma Capitale con il giovane artista Leonardo Crudi che sta disegnando sul piano orizzontale, attualmente pavimentato con basaltine, geometrie colorate da utilizzare per inventare giochi e percorsi. Appuntamento nei primi giorni di aprile per la conclusione dei lavori dell’intervento artistico in Piazza dell’Immacolata.

Terminati anche i lavori di “Marta – Valentano: Tra storia, leggenda, scienza – Amalasunta e Ruffini”: nei due comuni del viterbese, il progetto curato da Gino Auriuso e con la comunicazione di Artenova ha visto come protagonisti i P.A.T. (Pittori Anonimi del Trullo) che grazie ai loro interventi artistici hanno portato a termine un particolare lavoro di riqualificazione e valorizzazione del territorio. Protagonisti delle opere la Regina Amalasunta, per il Comune di Marta, e il matematico Paolo Ruffini per il Comune di Valentano.