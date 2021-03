Lo stacco imperioso di Baschirotto ferma il Foggia: allo Zaccheria finisce 1-1

NewTuscia – VITERBO / Il racconto di Foggia-Viterbese

La Viterbese è pronta per disputare una partita molto importante allo Zaccheria di Foggia. E’ il secondo scontro tra le due squadre in campionato, il primo fù nel 2003/04 quando i gialloblù imposero lo 0-0.

Taurino applica un pò di turnover e mette in campo Bianchi sulla corsia sinistra, mentre in mezzo al campo spunta la panchina di Simone Palermo e Adopo, sostituiti rispettivamente da Besea e Bezziccheri. Poche sorprese tra i padroni di casa con particolare attenzione a Rocca, centrocampista di grandi qualità e metronomo del reparto rosso-nero.

Il primo tempo è bloccato, le due squadre rimangono molto attente a non commettere errori. Soltanto un episodio può decidere certe sfide, e proprio con uno di questi cambia la gara: quando le due compagini sembravano rientrare negli spogliatoi sul punteggio di 0-0, la partita sembra prendere una piega diversa: Camilleri trattiene Dell’Agnello e l’arbitro fischia il penalty per i padroni di casa, dal dischetto Rocca spiazza Daga e porta in vantaggio i suoi, le due squadre entrano negli spogliatoi sul punteggio di 1-0.

Al rientro in campo la Viterbese riesce a trovare l’immediato pareggio: Bianchi vola sulla sinistra, cross perfetto per Baschirotto che stacca altissimo e batte il portiere Fumagalli, tutto da rifare per i padroni di casa, minuto 48.

Il pareggio sembra raffreddare gli animi del match e le occasioni latitano ad arrivare da ambo le parti, tolto un intervento prodigioso di Camilleri che riscatta l’errore del primo tempo salvando un gol praticamente già fatto da parte di Curcio.

Negli ultimi 10 minuti di match il Foggia alza i ritmi e sfiora il vantaggio: Balde salta il diretto avversario e, entrato in area, spara un sinistro terrificante che centra in pieno la traversa a Daga ormai battuto. Ottimo spunto del fratello del ben più noto attaccante della Sampdoria, Keita Balde.

Poco prima Adopo aveva sciupato un ottimo contropiede, sbagliando i tempi dell’ultimo passaggio.

Dopo la classica girandola di cambi si arriva dunque nei minuti di recupero che improvvisamente si infuocano: il Foggia perde tranquillità e mister Marchionni viene espulso dopo parole poco riguardose verso l’arbitro, reo secondo il mister rosso-nero, di aver favorito perdite di tempo da parte dei gialloblù, allo Zaccheria finisce 1-1.

Buon pareggio della Viterbese che strappa un buon punto, in casa di un Foggia molto più pericoloso nei secondi 45 minuti, recriminando anche per un fallo di mano in area di rigore rosso nera, penalty che, rivedendo le immagini, sembra netto.

TABELLINO

FOGGIA (3-5-2): Fumagalli; Galeotafiore, Anelli, Germinio (Agostinone); Kalombo, Vitale, Garofalo, Rocca, Di Jenno; Dell’Agnello (Curcio), D’Andrea A disposizione: Di Stasio, Agostinone, Cardamone, Tomassini, Iurato, Pompa, Aramini, Moreschini, Curcio, Balde, Nivokazi Allenatore: Marco Marchionni

VITERBESE (4-3-3): Daga; Baschirotto, Markic (De Santis), Camilleri, Bianchi; Besea (Palermo), Bensaja, Salandria (Adopo); Murilo (Porru), Tounkara, Bezziccheri (Simonelli) A disposizione: Bisogno, Ricci, De Santis, Falbo, Sibilia, Adopo, Menghi M., Palermo, Porru, Simonelli, Rossi Allenatore: Roberto Taurino

ARBITRO: Alberto Rubén Arena di Torre del Greco 1º ASSISTENTE: Francesco Romano di Isernia 2º ASSISTENTE: Ferdinando Pizzono di Frattamaggiore QUARTO UOMO: Mario Cascone di Nocera Inferiore

AMMONIZIONI: Kalombo, Garofalo, Fumagalli, Anelli (F), Tounkara, Murilo, Besea, Bianchi (V)

MARCATORI : 41′ Rocca (F), 48′ Baschirotto (V)