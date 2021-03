Baschirotto da bomber vero, Daga attento: Pagelle Foggia-Viterbese 1-1

NewTuscia – VITERBO / Le pagelle di Foggia-Viterbese

Daga, 6.5. Nel primo tempo è poco impegnato, nei secondi 45 minuti compie due ottimi interventi, non difficilissimi ma insidiosi

Bianchi, 6.5. Tiene molto bene in difesa e vola sulla sinistra con l’assist per la testa di Baschirotto

Markic, 6. Prova “onesta” senza problemi particolari per il bosniaco. Esce per fastidi muscolari

Camilleri, 5.5. Salva un’ottima palla gol su Curcio nel secondo tempo, pesa però l’ingenuità sul rigore, molto dubbio in realtà ma l’intervento scomposto rimane

Baschirotto, 7. Forse non spinge come altre volte ma al momento giusto è lì, non è la prima volta, bomber di questa squadra

Bensaja, 6.5 Buona l’apertura per Murilo in occasione del pareggio ospite, resto della partita senza sbavature, soffre un pò (come tutta la squadra) nei minuti finali. Si sgancia anche al tiro nei primi 45

Besea, 6. Ha il merito di recuperare qualche pallone importante nel primo tempo, nel secondo cala e viene sostituito dopo l’ammonizione rimediata

Salandria, 6. Buon lavoro in fase di interdizione nel primo tempo, anche lui patisce un pò nella ripresa fino alla sostituzione

Murilo, 6. Non riesce ad accendersi ma ha il merito di permettere a Bianchi il cross da cui scaturisce la rete di Baschirotto

Tounkara, 6. Migliora molto nel far salire la squadra, scivola in un contropiede, nei secondi 45 minuti non gli arrivano molti palloni

Bezziccheri, 5.5. Non la sua miglior prestazione, si libera poche volte al tiro, pochi spunti degni di nota

Adopo, 5.5. Pesa e tanto il contropiede sciupato quando era appena entrato.

Palermo 6. Entra nel momento peggiore, quello della “legna”, non si esime dal compito.

De Santis s.v

Simonelli s.v

Porru s.v

Fonte foto: Sito ufficiale Us Viterbese 1908