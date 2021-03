Spacciavano cocaina portandola da Roma, tre arresti a Vignanello

NewTuscia – VIGNANELLO – Riceviamo e pubblichiamo.

I carabinieri della Stazione di Vignanello durante un servizio perlustrativo nelle ore serali hanno notato un ‘ auto con una coppia a bordo, peraltro in una zona priva di negozi che forniscono generi di prima necessità e anzi abbastanza isolata e quindi apparentemente in violazione della zona rossa.

Hanno deciso di non fermare la coppia e di iniziare un servizio di osservazione per valutare cosa stesse accadendo, ed infatti poco dopo è giunta un’ auto con un uomo a bordo e si è avvicinata alla coppia ed in modo evidente hanno effettuato uno scambio di droga, al che, i Carabinieri sono intervenuti e li hanno bloccati nonostante un tentativo di figa.

Una volta bloccati è risultato che i tre si stavano scambiando oltre mezzo etto di droga, sequestrata e 2300 euro in contanti. Immediatamente bloccati sono stati dichiarati in arresto e tradotti presso le camere di sicurezza della Compagnia carabinieri di Civita Castellana

