Ladispoli Attiva, chiusura biblioteca: attivare subito prestito take-away

NewTuscia – LADISPOLI – Riceviamo epubblichiamo.

La biblioteca comunale di Ladispoli è chiusa ormai dal 4 dicembre per “lavori di manutenzione straordinaria”. Benissimo l’adeguamento alle norme antincendio, così come le riparazioni delle infiltrazioni nel tetto. Ma è passato un mese e mezzo da quando l’assessore Milani ha annunciato (https://www.terzobinario.it/biblioteca-di-ladispoli-quasi-completati-i-lavori-di-manutenzione-straordinaria/) che i lavori volgevano al termine e che si attendeva solo il permesso di riaprire.

Sebbene la normativa attuale imponga di tener chiusa la sala studio, nulla vieta il ripristino delle attività di prestito take away e riconsegna istituendo un servizio di prenotazione telefonica o via mail, previa consultazione del sito del Sistema Bibliotecario Ceretano Sabatino (consultabile qui: http://opac.regione.lazio.it/SebinaOpac/.do?sysb=ceretano) per verificare la disponibilità dei libri da parte dell’utenza. Si tratta di una soluzione già adottata sia dalle biblioteche di Roma Capitale sia da comuni limitrofi (link in calce per approfondire).

Sarebbe un piccolo grande sforzo amministrativo per offrire una risposta importante alle tante lettrici e lettori, ai numerosi studenti e studentesse di Ladispoli che vedono nella nostra Biblioteca cittadina “Peppino Impastato” un punto di riferimento imprescindibile, soprattutto ora che gli spostamenti verso la capitale sono fortemente limitati.

Chiaramente dovrebbero essere messe in campo tutte le misure necessarie per prevenire ed evitare qualsiasi rischio per utenti e dipendenti, attraverso una puntuale attività di sanificazione dei libri prenotati e riconsegnati, nonché un rigoroso controllo degli accessi. Tuttavia un’amministrazione che abbia a cuore cultura ed istruzione della cittadinanza non può esimersi dalla ricerca di soluzioni alternative per garantire i servizi.

https://www.bibliotechediroma.it/opac/news/biblioteche-aperte-per-i-servizi-di-prestito-e-restituzione-su-appuntamento/27452?fbclid=IwAR1od68KHK86CXrUFiVcfEPI2fecrumGisNrzPgXrNUwUcEGLUNGrdfDNyY

https://baraondanews.it/cerveteri-zona-rossa-come-fruire-dei-servizi-della-biblioteca-comunale