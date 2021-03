Fabrizio Cravana: “Un Consiglio dei Ministri che non ha concluso nulla quello di ieri”

NewTuscia – VITERBO – Non so quale sia il significato della farsa di ieri. Un Consiglio dei Ministri che, di fatto, non ha concluso nulla, se non spargere fumo ed agitarlo per far credere che sotto ci fossero una brace e magari un bell’arrosto che in realtà, purtroppo, non c’erano.

E non ci sono.

Ogni volta che c’è un nuovo governo è la stessa storia. Un presidente che ci viene spacciato per ‘mago’, ministri eccellenti, sottosegretari di prim’ordine. Tutta gente di cui si strillano titoli, incarichi pregressi, preparazione e capacità. Ma poi, nei fatti, che non sono opinioni, ci troviamo ancora peggio di prima, quasi quel prima rimpiangendo.

La mia riflessione, che non vuole assolutamente essere un giudizio, è la seguente: con tutti i ‘geni’ ed i ‘guru’ che abbiamo in questo Paese, l’Italia avrebbe dovuto essere il Paradiso, non solo fiscale. Avrebbe dovuto essere un Paese perfetto, ed invece, ancora una volta fatti e non opinioni, eccoci qua.

Siamo praticamente allo sfascio, ricchi contro poveri, indigeni contro immigrati, uomini contro donne, giovani contro anziani, dipendenti pubblici contro autonomi, proprietari contro inquilini e chi più ne ha più ne metta. Tutti contro tutti.

La deduzione che ne consegue, inevitabile, è che TUTTI coloro che sono stati al governo, in TUTTI i governi, donne e uomini di TUTTI gli schieramenti, o non erano poi così preparati e capaci, e sorvolo su titoli ed incarichi pregressi essendo noti i criteri quantomeno discutibili con cui vengono elargiti, oppure le loro preparazione e capacità le hanno usate non prevalentemente per il bene della Nazione.

I fatti parlano, non io. E la gente, sulle loro qualità morali e sulla loro onestà. Ma la gente, si sa, parla sempre….

Fabrizio Cravana