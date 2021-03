Un’inaugurazione sbagliata nella forma e nella sostanza…

Gaetano Alaimo

NewTuscia – VITERBO – Almeno ammettiamolo: l’errore è stato fatto. Di forma e di sostanza. Poi ben vengano nuovi posti di lavoro in un periodo senza precedenti, certamente, ma che nel giorno della commemorazione delle vittime del Covid, oltre le centomila unità, e della zona rossa, le autorità inaugurino un centro commerciale (l’ennesimo) quando centinaia di attività del centro storico sono chiuse per decreto è quantomeno inopportuno. Se non poco rispettoso. C’è chi va anche oltre con le polemiche ma noi, com’è nel nostro stile, ci atteniamo il più possibile ai fatti.

Ebbene. Ieri le maggiori autorità cittadine istituzionali ed economiche erano presenti all’inaugurazione della tanto chiacchierata nuova struttura commerciale Globo all’ingresso nordovest di Viterbo. Si parla dei quella struttura tanto chiacchierata nel senso che da mesi si era cercato di capire chi venisse ad occupare quel posto che, da anni, era stato agognato e ricercato per incentivare i lavori di risistemazione di una zona allo sbando dal punto di vista della viabilità e del degrado locale. Finalmente sono partiti e stati realizzati i lavori che, sulla spinta della realizzazione della struttura commerciale, hanno potuto risistemare il decoro di una zona nevralgica per il traffico in direzione ed in uscita di Viterbo. Rimane qualche dubbio sulla stretta intersezione sulla rotonda, praticamente con ingresso permesso ad una singola macchina alla volta, ma indubbiamente era ora che i lavori si facessero.

Ergo. Altro discorso è l’opportunità di un’inaugurazione che, legge docet, è stata permessa solo per pochi fortunati. Se Mario Rossi o Andrea Verdi, persona comune, avesse voluto partecipare per vedere di cosa di trattasse, non lo avrebbe potuto fare perché la zona rossa vieta di uscire di casa se non per motivi di lavoro, necessità ed urgenza. Immaginiamo un Lucio Bianchi qualunque scrivere sull’autocertificazione “Vado all’inaugurazione della struttura commerciale” ed indicarlo come comprovato motivo di lavoro o necessità. Oltre alla sanzione amministrativa tra 400 euro e 1000 euro avrebbe ricevuto anche qualche risposta ironica dagli agenti. Tutto ciò, però, non è stato valutato dalle autorità, né il giorno coincidente con le vittime di Covid né la zona rossa, in primis per i commercianti del centro storico di Viterbo, che sono chiusi per decreto.

C’è stato il distinguo della Lega che ha emanato addirittura un comunicato per dire che non era presente con propri esponenti all’inaugurazione. Segno, questo, che le vibranti proteste sui social alla foto delle autorità presenti all’inaugurazione, senza tra l’altro distanze di sicurezza, hanno una base di verità. E se è stato emanato anche un comunicato politico non è escluso che questo fatto possa avere anche qualche risvolto politico nella maggioranza Arena, già scossa da problemi periodici che hanno visto anche il rapporto con la Lega in primo piano.

Per il resto ben vengano i nuovi posti di lavoro, per carità, ma la prossima volta si aspetti la zona gialla con la gente libera di muoversi e gli esercenti del centro storico di Viterbo aperti. Che, intanto, stanno prospettando una clamorosa protesta nei prossimi giorni…staremo a vedere!

“Pannelli turistici e un bus navetta all’ingresso del polo commerciale per portare le persone nel centro storico. A breve presenteremo “. L’idea è del sindaco di Viterbo Giovanni Arena. Ieri mattina l’inaugurazione di Globo, calzature, abbigliamento e casa, che di fatto apre al pubblico la nuova area commerciale a nord della città.

A Globo, due padiglioni per 2500 metri quadrati ciascuno e circa 40 dipendenti, dovrebbero seguire anche altre due realtà, Risparmio casa e Lidl. Si tratta di ricollocazioni di attività commerciali già presenti sul territorio di Viterbo.

Il polo commerciale occupa 60 mila metri quadrati di superficie. Di questi, 20 mila sono dedicati al commercio e 40 mila a parcheggi, 300 in tutto, e aree verdi. All’esterno anche una strada a 4 corsie e una rotatoria. Entrambe costruite a seguito del polo.

“L’obiettivo dell’iniziativa – spiega Arena – è quello di far conoscere i quartieri medievali e non solo alle persone che visiteranno il polo. Al suo esterno metteremo dei pannelli turistici per promuovere il nostro patrimonio storico, così come un bus navetta per portare le persone in centro. I pannelli racconteranno le bellezze di Viterbo. Centro commerciali e commercio nel centro storico sono visti spesso in contrapposizione. Dobbiamo invece fare in modo – conclude il sindaco – che possano lavorare in sinergia”.