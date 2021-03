Prima giornata nazionale in memoria delle vittime del coronavirus: il grazie di Donatella Salvatori

NewTuscia – VITERBO – Prima giornata nazionale in memoria delle vittime del coronavirus, la presidente della consulta comunale del volontariato Donatella Salvatori interviene in consiglio comunale per un ringraziamento al mondo del terzo settore, per il grande impegno e il prezioso aiuto garantito in questo difficile anno. “In questa giornata così importante, associandomi a quanto detto dal sindaco Arena, vorrei cogliere l’occasione per ringraziare tutte le associazioni di volontariato che in questo periodo di pandemia sono state e continuano a essere un prezioso ed essenziale sost egno per l’amministrazione comunale e per tutti coloro che si trovano in situazioni di disagio.

Come sempre, nei momenti critici, il terzo settore fornisce uno straordinario aiuto alle istituzioni, contribuendo a tutelare la dignità di molte persone e famiglie in difficoltà. L’impegno dei volontari è determinante e mai scontato. Ed è un aiuto prezioso alle persone più deboli, ai malati, ai disabili e a coloro che si trovano in difficoltà economica. Il tempo profuso dai volontari, spesso sottratto alle proprie famiglie, è quindi il frutto di un sentimento vero. Desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento per il generoso impegno prestato a favore delle persone e delle famiglie più vulnerabili nel corso di questa pandemia. A loro va il ringraziamento del Comune e di tutta la città – ha aggiunto la presidente della consulta comunale Salvatori – L’impegno è trovare insieme nuove modalità di collaborazione e valorizzare al meglio, in futuro, questo straordinario capitale di competenze, altruismo e solidarietà. Grazie di cuore”.

Un ringraziamento che ha voluto condividere e rilanciare anche l’assessore ai servizi sociali Antonella Sberna. L’assessorato ai servizi sociali e l’amministrazione comunale, attraverso risorse proprie, e anche della Regione e del Governo, ha messo a disposizione diversi strumenti a favore delle associazioni del terzo settore per l’aiuto e per il sostegno nelle attività legate all’emergenza. Risorse stanziate e investite nel miglior modo possibile – ha aggiunto l’assessore Sberna -: il terzo settore ci ha aiutato e sostenuto davvero. Ricordo le tante iniziative che sono state portate avanti da singole associazioni, la distribuzione dei buoni spesa, la collaborazione per il servizio del sollievo domiciliare. Durante questo anno hanno rappresentato e rappresentano tutt’oggi un saldo riferimento per gli enti locali, anche grazie a una rete di domiciliarità, di sostegno psicologico, cura e aiuto a chi ne aveva bisogno”.