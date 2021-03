NewTuscia – dopo gli obiettivi raggiunti dal piano Deliver22, Poste Italiane presenta il nuovo piano strategico “2024 Sustain & Innovate”.

(ANSA) – ROMA, 19 MAR – Dopo gli obiettivi raggiunti dal piano Deliver22, “Poste Italiane presenta il nuovo piano strategico ‘2024 Sustain & Innovate’ che prosegue nel percorso di crescita sostenibile e profittevole”. la societa’ guidata da Matteo Del Fante vede un utile netto ad 1,6 miliardi nel 2024, in crescita del 33% rispetto al 2020. Ed annuncia una politica dei dividendi “chiara e competitiva’”,”migliorata e sostenibile basata su una consistente generazione di cassa”, che prevede una cedola in aumento del 35% nell’arco di piano: +14% nel 2021 e in crescita del 6% annuo. (ANSA). RUB 19-MAR-21 06:40 NNN

(ANSA) – ROMA, 19 MAR – Come target finanziari di gruppo al 2024 Poste vede anche i ricavi a 12,7 miliardi “in crescita dai 10,5 miliardi del 2020” “con una crescita organica accompagnata da un miglioramento del mix dei ricavi”, e “grazie al contributo di tuti i segmenti di business”. Il piano prevede un tasso di crescita dei ricavi del 3% in media l’anno nel 2019-2024. Il risultato operativo e’ visto a 2,2 miliardi (da 1,5 miliardi nel 2020) “con un maggior contributo di tutti i segmenti”: la crescita media annua 2019-2024 attesa e’ del 5% trainata “dall’efficienza operativa”. La crescita dell’utile netto a 1,6 miliardi (1,2 miliardi nel 2020), +6% in media l’anno, prevede l’azienda, e’ possibile “grazie alla razionalizzazione dei costi a livello di gruppo e alla crescita dei ricavi”. Con il piano SI24, Poste Italiane vede anche le attivita’ finanziarie totali dei clienti in crescita a 615 miliardi nel 2024 (da 569 miliardi nel 2020), “supportate dall’evoluzione del mix di prodotti di investimento. La spesa per investimenti raggiungera’ il “livello record di 3,1 miliardi, tra il 2021 e il 2024, a sostegno della trasformazione, con oltre il 60% degli investimenti aventi caratteristiche Esg”. La posizione finanziaria netta e’ vista stabile nel segmento Corrispondenza, Pacchi e Distribuzione: da -1,9 miliardi nel 2020 a -1,8 miliardi nel 2024, con la generazione di cassa operativa a sostegno degli investimenti e della distribuzione dei dividendi. Tra gli highlights del nuovo piano strategico di Poste Italiane, l’azienda per il settore ‘corrispondenza, pacchi e distribuzione’ punta a portare avanti il percorso per un ruolo da “operatore logistico a 360 gradi, in utile nel 2025, con una maggiore incidenza dei ricavi da pacchi rispetto a quelli da corrispondenza”. Vede anche un “modello di servizi finanziari basato su persone (formazione dedicata), prodotti (migliore portafoglio di prodotti) e piattaforma (profilazione dei clienti)”, una “costante crescita dei servizi assicurativi, con i prodotti vita al centro del wealth management di gruppo e crescita del ramo danni”, “Pagamenti e Mobile a sostegno della piattaforma omnicanale di Gruppo, attraverso l’integrazione dei servizi di pagamento, servizi telco e offerta energia”. Poste Italiane “sara’ un’azienda a zero emissioni nette entro il 2030”. (ANSA). RUB 19-MAR-21 07:55 NN

(ANSA) – ROMA, 19 MAR – “Con il nostro Piano ‘2024 Sustain & Innovate’, siamo in grado di costruire e crescere sulle solide basi gettate dal Piano Deliver22, con obiettivi raggiungibili in tutte e quattro le nostre divisioni di business”, dice l’ad di Poste Italiane Matteo Del Fante. ‘Il piano “24 SI’ trasforma le sfide in opportunita’ grazie alla solidita’ e alla flessibilita’ del nostro approccio strategico al business. Confermeremo con un “SI” la nostra promessa di raggiungere i nostri obiettivi per il 2024″. E’ previsto anche l’ingresso “nel 2022 nel mercato dell’energia, con un’offerta equa, competitiva e di semplice comprensione”. (ANSA). RUB 19-MAR-21 06:55 NNN

(ANSA) – ROMA, 19 MAR – “I ricavi cresceranno costantemente per tutto l’arco di piano, con il risultato operativo e l’utile netto in aumento rispettivamente del 5% e del 6%” in media l’anno “generando una crescita incrementale dell’exit tra il 2019 e il 2024 pari a 0,4 miliardi di euro” indica l’a.d. di Poste Italiane presentando il nuovo piano strategico quadriennale ’24Si’ “Dopo un incremento del 14% nel 2021, il dividendo per azione beneficera’ di una crescita annua del 6%”. Sul fronte delle opportunita’ dell’e-commerce “la trasformazione del segmento Corrispondenza e Pacchi e’ in piena implementazione, e sara’ la prima volta che i pacchi avranno una incidenza sui ricavi piu’ elevata rispetto alla corrispondenza, mentre diverremo un player logistico a 360 gradi con un business sostenibile”. Nei servizi finanziari e assicurativi, spiega ancora Del Fante, “la priorita’ e’ diventare il principale punto di riferimento per tutte le esigenze dei clienti, dal risparmio alle assicurazioni e ai prestiti, grazie a servizi di consulenza data driven, attraverso tutti i canali di distribuzione di Poste Italiane. Sfrutteremo le competenze di cross-selling e up-selling nel segmento Pagamenti e Mobile, confermando la leadership nei pagamenti digitali, introducendo l’offerta di connessione a banda larga ed entrando nel 2022 nel mercato dell’energia, con un’offerta equa, competitiva e di semplice comprensione”. “La nostra strategia di creare un’architettura basata su cloud, ha portato il gruppo ad essere il piu’ grande utilizzatore di servizi cloud in Italia. Stiamo fornendo nuovi prodotti e servizi che aiuteranno i nostri clienti, le imprese, la Pubblica Amministrazione e il Paese negli anni a venire, con l’impegno di creare valore significativo per tutti gli stakeholder”, aggiunge. Poste Italiane – sottolinea ancora Del Fante, “e’ il piu’ prezioso motore di innovazione e digitalizzazione del Paese, che collega fisicamente e digitalmente clienti, cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione.” (ANSA). RUB 19-MAR-21 07:01 NNN

(ANSA) – ROMA, 19 MAR – “A conferma della rilevanza dei temi ambientali per la nostra strategia, Poste Italiane diventera’ un’azienda a zero emissioni nette entro il 2030″, evidenzia l’ad Matteo Del Fante tra i numerosi punti del nuovo piano strategico quadriennale al 2024 ’24 SI’. ” Le nostre persone si sono dimostrate essenziali per il nostro successo e continueremo ad investire su di loro”, e aggiunge. E sul novo fronte di estrema attualita’ della lotta alla pandemia dice: “Siamo orgogliosi del nostro ruolo chiave nel piano di vaccinazione nazionale, con circa 2 milioni di dosi di vaccino gia’ consegnate, a sostegno dell’Esercito Italiano, grazie alla nostra piattaforma tecnologica nativa su cloud”. (ANSA). RUB 19-MAR-21 07:04 NNN

(ANSA) – ROMA, 19 MAR – Poste Italiane, che annuncia l’ingresso nel 2022 nel mercato dell’energia, e con anche “l’offerta di connessione a banda larga”, oltre ai servizi postali e finanziari, punta sempre di piu’ a “diventare il punto di accesso unico per tutte le esigenze quotidiane degli italiani” e a “massimizzare il valore della potente rete omnicanale”. E’ tra i punti chiave del nuovo piano strategico quadriennale ’24SI’. Il gruppo, nella sua “visione strategica di lungo termine”, mira a “confermare il ruolo di Poste Italiane come pilastro strategico per l’Italia”, mentre “continua a svolgere un ruolo fondamentale nel piano vaccinale. Punta a “conseguire una crescita responsabile e a accompagnare il percorso di sostenibilita’ e di integrita’ sociale dell’Italia, con una strategia strutturata su 8 pilastri e pienamente allineata agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite”; a “guidare l’accelerazione nell’adozione dei canali digitali e delle reti terze”, a “sviluppare la rete logistica lungo tutta la catena del valore, per cogliere il pieno potenziale di crescita derivante dal mercato dei pacchi. Entro il 2025, oltre il 50% dei ricavi nel settore Corrispondenza e Pacchi sara’ generato dal business dei pacchi (20% nel 2017); a “diversificare il portafoglio dei clienti attraverso prodotti di risparmio, di assicurazione e di investimento, attraverso una moderna architettura di piattaforma tecnologica, partendo dalla posizione di partner finanziario preferito, con un’organizzazione completamente “data driven” e un approccio distributivo pienamente omnicanale”; e – tra l’altro – a “mantenere i pagamenti al centro e a sviluppare in modo unico il business delle telco con l’intenzione di fornire ai clienti servizi a maggior valore aggiunto, tra quali l’offerta energia che partira’ dall’inizio del 2022”. (ANSA). RUB 19-MAR-21 08:06 NNN

Roma, 19 mar. (Adnkronos) – Ricavi in crescita a 3,9 miliardi, rispetto ai 3,2 miliardi del 2020, con maggiori ricavi da pacchi che compensano il calo della corrispondenza. E’ questo il target fissato dal nuovo piano strategico di Poste Italiane. Nel dettaglio i ricavi da pacchi è indicata una crescita a quota 1,8 miliardi ( in 2020 1,16 miliardi) con una crescita sostenuta dalla continua leadership nel mercato B2C. I ricavi per dipendente sono previsti in aumento da 63.000 del 2020 a 79.000 nel 2024. Quanto agli obiettivi operativi per il 2024, la quota di mercato B2C sale al 38% (2019: 35%); quella del C2C al 57% (2019: 41%); approccio lean utilizzato nel 100% dei centri di smistamento; copertura della popolazione tramite Punto Poste (nel range di 1 km): 80% (2019: 40%). Poste Italiane mira a diventare l’operatore logistico preferito, garantendo la sostenibilità economica e ambientale e la trasformazione del business da una gestione incentrata sulla corrispondenza ad una incentrata sui pacchi. Il successo nell’introduzione del Joint Delivery Model faciliterà ulteriori iniziative di efficientamento tra cui la consegna contact-less e la riduzione del chilometraggio dei postini, sfruttando l’incremento della densità di consegna (c.d. ”coincidence”), consentito dall’espansione della rete Punto Poste. L’integrazione di Nexive contribuirà alla creazione di sinergie di costo, in gran parte realizzate entro il 2022. L’evoluzione complessiva della rete che genererà un incremento della produttività, verrà sostenuta e supportata dall’attivazione del programma lean ”World Class Mail and Parcel” lungo l’intera catena del valore. Il completo ridisegno e rinnovo della flotta dei portalettere, con adeguamento del load factor alla crescita del business dei pacchi, consentirà una riduzione delle emissioni del 40%, abilitata dall’introduzione di veicoli ibridi e completamente elettrici. Entro il 2021, due città italiane saranno completamente servite da veicoli elettrici. (Mcc/Adnkronos) ISSN 2465 – 1222 19-MAR-21 08:32 NNNN

Roma, 19 mar. (Adnkronos) – Ricavi per 2,7 miliardi al 2024 (1,64 miliardi nel 2020), con una crescita solida in tutte le linee di prodotto e una maggiore diversificazione, grazie al comparto assicurativo Danni in rapido sviluppo, registrando un cagr di segmento pari al 10% nel periodo 2019-2024. E’ il target previsto per i Servizi Assicurativi contenuto nel nuovo piano strategico di Poste Italiane ‘2024 Sustain & Innovate’. L’Ebit, si legge, sarà pari a 1,3 miliardi di euro (nel 2020 era a 0,99 miliardi) “in costante miglioramento grazie ai ricavi che più che compenseranno i maggiori costi intersettoriali, necessari a remunerare lo sforzo commerciale e le attività di consulenza rafforzate”. Tra gli obiettivi operativi, elenca il gruppo nel piano, previsti 26,5 miliardi per i premi lordi Vita, “con un mix sostenibile ed efficiente in termini di capitale e un attraente profilo rischio-rendimento per gli investitori retail”; per i premi Lordi Protezione 1,5 miliardi di euro (2020 a 0,3 miliardi), facendo leva sul completamento dell’offerta assicurativa Danni, che comprende un modello di distribuzione smart per l’assicurazione RC auto, senza assumere rischio di sottoscrizione; per i Mix di prodotti di investimento Vita, previsto Multiramo più del 60% sui Premi Lordi del Ramo Vita (2020: 34%). (segue) (Mat/Adnkronos) ISSN 2465 – 1222 19-MAR-21 08:41 NNNN

(Adnkronos) – “Nei Servizi Assicurativi – spiega il gruppo – Poste Italiane rafforzerà la sua posizione di leader nel comparto assicurativo Vita, grazie ai suoi prodotti di investimento, posizionati in modo ideale per soddisfare la crescente domanda di investimenti a basso rischio e ridotta volatilità da parte degli investitori retail. Il comparto Danni è pronto a soddisfare a 360 gradi la crescente domanda di protezione della salute e dei beni, attesa nello scenario post Covid-19. Grazie alla centrale operativa Tpa in-house nel comparto assicurativo sanitario e alle capacità, già disponibili, di gestione completamente digitale dei sinistri, questa evoluzione si tradurrà in una crescita redditizia per il segmento. Poste Italiane mira a colmare il divario di sottoassicurazione che attualmente contraddistingue gli Italiani rispetto alla maggior parte degli altri paesi europei, sfruttando l’integrazione di coperture Ramo Danni all’interno dei prodotti di investimento Vita”. Infine, Poste Italiane, “partendo da una forte posizione patrimoniale”, conferma “l’ambizione manageriale di mantenere un Solvency II Ratio superiore al 200% nell’arco di piano, con l’impegno di ridurre entro il 2024 del 50% la sensibilità del coefficiente ai principali fattori di rischio”. (Mat/Adnkronos) ISSN 2465 – 1222 19-MAR-21 08:41 NNNN

segmento sarà cruciale per offrire a clienti nuovi servizi di connessione in fibra Fttp

Roma, 19 mar. (Adnkronos) – Poste Italiane prevede per il 2024 ricavi per il segmento Pagamenti e Mobile pari a 1,6 miliardi di euro, dagli 0,74 miliardi del 2020, con un notevole contributo da parte dei pagamenti e del nuovo business dell’energia. E’ quanto si legge nel piano strategico ’24 Sustain & Innovate’ del gruppo. L’Ebitda previsto al 2024 sarà di 0,4 miliardi di euro, contro i 0,28 miliardi del 2020, con un cagr dell’8% nel periodo 2019-2024. L’Ebit previsto è di 0,4 miliardi dagli 0,26 miliardi del 2020, con un cagr del 10% nel periodo 2019-2024. Tra gli obiettivi operativi previsti nel piano, il portafoglio totale di carte di pagamento che raggiungerà 29,6 milioni di carte emesse. Le transazioni totali con carte cresceranno con un cagr del 14% nel periodo 2019-24 (transazioni e-commerce in crescita con un cagr del 29% nel periodo 2019-24). E-wallet digitali previsti a 10,7 milioni (nel 2020 a 7,4 milioni). “Il segmento Pagamenti e Mobile – si legge – incorpora pienamente un modello di servizio omnicanale, sfruttando gli asset della rete fisica del Gruppo, evolvendosi verso il mondo digitale e inglobando tutte le soluzioni offerte dai nuovi canali di Poste Italiane. Il segmento ha l’opportunità di incrementare ulteriormente le attività di cross-selling e sarà cruciale nell’offrire ai clienti nuovi servizi di connessione tramite fibra in modalità Fttp e, dalla metà del 2022, la nuova offerta di servizi energetici, facendo leva su un approccio energy-fintech”. (Mat/Adnkronos) ISSN 2465 – 1222 19-MAR-21 09:01 NNNN

61% in It, 22% in immobiliare, 17% in altro

Roma, 19 mar. (Adnkronos) – Poste Italiane investirà complessivamente 3,1 miliardi nel periodo 2021-2024 (erano 2,4 miliardi nel 2017-2020). L’incidenza degli investimenti sui ricavi sarà di circa il 7% (2017-2020 al 6%). Il mix degli investimenti vedrà una distribuzione del 61% nell’Information Technology, del 22% nell’Immobiliare, del 17% in altro. Il piano ‘2024 Sustain & Innovate’, spiega il gruppo, “sarà supportato da un idoneo programma di investimenti, guidando l’innovazione in tutte i segmenti di business, con 3,1 miliardi di euro nell’arco di piano, mantenendo stabile il rapporto tra investimenti e ricavi, grazie a una gestione aziendale efficiente e ad una strategia dei costi conservativa”. (Mat/Adnkronos) ISSN 2465 – 1222 19-MAR-21 09:02 NNNN

Roma, 19 mar. (Adnkronos) – Poste Italiane prevede al 2024 di rinnovare del 25% la forza lavoro rispetto al 2017. E’ uno dei target contenuti nel piano ’24 Sustain & Innovate’ del gruppo, nel quale riguardo il Capitale Umano si prevede un’incidenza dei costi ordinari del personale sui Ricavi del 43% (2020 al 49%), a conferma dell’attenzione alla crescita del business. Previsti inoltre al 2024 incentivi all’esodo per 0,1 miliardi (nel 2020 erano a 0,43 miliardi). In crescita, infine, il Valore aggiunto/Fte dai 64mila euro nel 2020 a 77mila nel 2024. (Mat/Adnkronos) ISSN 2465 – 1222 19-MAR-21 09:08 NNNN

POSTE ITALIANE-BUSINESS PLAN/:Poste sees operating profit at 2.2 bln euros in 2024

MILAN, March 19 (Reuters) – Poste Italiane sees its

operating profit rising to 2.2 billion euros by 2024, helped by

higher revenues which are set to reach 12.7 billion euros the

same year.In its 2019-2024 business plan unveiled on Friday, the

state-controlled conglomerate – which comprises insurance and

financial divisions, a traditional mail and parcel business and

a digital payments unit – projected net profit at 1.6 billion

euros in 2024, compared to 1.2 billion euros last year.Poste pledged to boost its dividend payments by 6% percent

each year up to 2024, starting from a floor of 0.55 euros it

would pay on 2021 results, which marks an increase of 14% from

2020.

(Reporting by Elisa Anzolin; editing by Valentina Za)

