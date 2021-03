Miss Italia 2015 Alice Sabatini illumina l’11° puntata di “Luce Nuova sui fatti”

NewTuscia – VITERBO – “La moda è rinomata per il suo carattere mutevole, secondo me la moda è anche ciclica perché tutto torna ma cambiano le forme di comunicazione e le piattaforme. E’ lo specchio della società di oggi. Ora lavoro a Milano ma torno sempre felice nella Tuscia ed a Montalto, terra che amo soprattutto per il mare”. A parlare è Alice Sabatini, Miss Italia 2015, che è stata l’ospite d’onore dell’11° puntata di

Luce Nuova sui fatti sul tema “Storia della moda dai primi del Novecento ad oggi”.

Una puntata ricca di ospiti delle professioni della moda che hanno dato il loro contributo per capire come sia mutata, dai primi del Novecento ad oggi, la moda in Italia e non solo. Hanno dato il loro contributo Antonella Polini (Ex modella, resp. Background Model Management di Viterbo); Olga Balafin (Modella, attrice, conduttrice); Arianna Di Lembo (Costume e fashion designer, Docente di moda e costume); Elena Rodica Rotaru (Stilista); Antonella De Luca (Influencer e modella); William Imola (Ex modello, attore); Valery Medde (modella, attrice, artista).

A condurre Gaetano Alaimo ed Arianna Cigni, che hanno parlato con gli ospiti ed approfondito la moda nella storia e nelle esperienze specifiche degli ospiti in studio ed in collegamento. Gli opinionisti fissi Wanda Cherubini e Stefano Stefanini hanno commentato il ruolo della moda sia per le tendenze ma anche per l’impatto economico sull’imprenditoria italiana e laziale, considerandolo importante e da rilanciare.

Nel corso della puntata è stata ricordata la giornalista Patrizia Coppa, scomparsa da pochi giorni: Laura Leo e Wanda Cherubini hanno parlato della ricerca della giustizia da parte di Patrizia e del suo spirito determinato ma pacifico.

Continuano i record di ascolti della trasmissione. Nella prima giornata dopo la messa in onda la puntata di Luce Nuova sui fatti ha subito fatto registrare migliaia di utenti connessi e davanti il video con altrettante visualizzazioni. Vedremo presto se si registrerà un nuovo record assoluto.

