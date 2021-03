Inaugurazione nuovo centro commerciale – Giovanni Maria Arena risponde alle critiche

NewTuscia – Sulla vicenda così presente nell’ultima giornata su quotidiani e social, il Sindaco Arena esprime il suo punto di vista:

“Pur non condividendo le strumentali polemiche che alcuni esponenti politici stanno sollevando sulla mia presenza all’inaugurazione del nuovo centro commerciale nella giornata di ieri, voglio fare chiarezza sulla vicenda per i cittadini che, purtroppo, sono costretti a questa ennesima ed inutile polemica. Ricordo a tutti, infatti, che la giornata del ricordo delle vittime di Covid, a cui abbiamo dedicato la giornata di ieri anche con una toccante cerimonia alla presenza del Prefetto e del Sottosegretario Battistoni, col pensiero ai tanti concittadini che purtroppo ci hanno lasciato in questo anno difficile , è stata approvata soltanto il giorno precedente dal Senato. Ritengo per questo motivo, che i responsabili del centro commerciale, che avevano da tempo preparato questo trasferimento, chiedendo a me e ad altre autorità di partecipare, a porte chiuse e senza la presenza della stampa, non hanno avuto il tempo di rimandarla. Quella del taglio del nastro, poi, è stata soltanto una formalità, evitabile senza dubbio, ma pur sempre una formalità. Come sindaco non ho mai fatto mancare il mio sostegno a nessuna iniziativa imprenditoriale ed è questo il motivo che mi ha visto anche ieri presente, ma soprattutto sono sempre stato in prima linea nel combattere il virus e aiutare famiglie ed imprese in difficoltà, sempre al mio posto e senza mai tirarmi indietro. Un lavoro che ci ha contraddistinti sin dai primi mesi di pandemia e che ci permette oggi di avere una situazione migliore rispetto ad altri territori. Tutto questo mentre chi oggi fa questa sterile polemica, ieri contestava la decisione del governo e chiedeva nuove aperture. Noi continueremo ad occuparci dei viterbesi, della loro salute e del rilancio dell’economia cittadina”.

Il Sindaco

Giovanni Maria Arena