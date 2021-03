Fratelli d’Italia celebra la “Festa del papà, non genitore 2”

NewTuscia – VITERBO – Oggi 19 marzo, anche Fratelli d’Italia celebra la Festa del Papà, ovviamente nel solco dei suoi principi.

Tantissimi i rappresentanti del partito che hanno scattato una foto con la dicitura: “Festa del Papà non Genitore 2”.

La finalità è quella di ribadire la contrarietà, sempre manifestata, alla definizione di genitore 1 o 2 in luogo di madre e padre che stanno di nuovo scomparendo nei documenti d’identità dei bambini.

“L’ostinazione con la quale, ad ogni piè sospinto, si cerca di introdurre modifiche sostanziali in modalità consolidate, è frutto, come in questo caso, di una confusa ideologia che ha come unico obiettivo quello di scardinare il ruolo naturale di padre e madre minando il riconoscimento della famiglia naturale, l’unica, tra l’altro, costituzionalmente riconosciuta.

E’ quindi in occasione di celebrazioni come quella odierna che ci teniamo, in modo particolare, a diffondere, con sempre maggior forza, il nostro messaggio: “Festa del Papà, non genitore 2”.

Fratelli d’Italia Viterbo