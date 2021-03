Ecosantagata Civita Castellana, rinviata la gara contro l’Arno

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Ancora un turno di pausa per l’Ecosantagata Civita Castellana. La partita prevista per domani pomeriggio al Palasmargiassi contro la Imballplast Arno 1967 di Castelfranco di Sotto è stata infatti rinviata, a causa dei problemi legati al contagio da Covid ancora non completamente superati dalla formazione toscana.

La gara sarebbe stata valida per la nona giornata del campionato di serie B girone G1.

Il prossimo impegno dell’Ecosantagata Civita Castellana diventa così la gara infrasettimanale di mercoledì 24 marzo alle 21 sul campo della capolista Grosseto, per il recupero della sesta giornata.

Novità più liete, invece, arrivano per il settore giovanile. Domenica pomeriggio scenderanno in campo le ragazze dell’Under 15 per la prima partita di campionato, che le vedrà sfidare il Bracciano al Palasmargiassi di Civita Castellana con fischio d’inizio alle 16.

Ecosantagata Civita Castellana