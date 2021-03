Tutti i recuperi di Serie D

NewTuscia – GIRONE G: in questo raggruppamento si sono disputati 2 recuperi. Per la dodicesima giornata si è giocata Muravera (30 punti) Monterosi (46) terminata con la vittoria ospite 3-2 che con questi tre punti si porta in vetta solitaria in graduatoria. Grande euforia quindi per mister D’ Antoni che centra un successo prezioso su un terreno ostico. Vantaggio Biancorosso con Borrelli bravo a colpire di testa un invito di Sivilla. Alla mezz’ ora del pareggia Kujabi ma al minuto quarantuno Costantini porta avanti i viterbesi che concludono la prima frazione col punteggio di 2-1. Nella ripresa ancora Biancorossi a segno con Piroli ma il direttore di gara annulla per fuorigioco, mentre al sedicesimo minuto Cancellieri porta a tre le reti chiudendo virtualmente il match, con un bel dribling e un tiro (deviato da Moi) mentre nel recupero Nuvoli (ex Viterbese) realizza un calcio di rigore e dimezza lo svantaggio. Nell’ altro recupero valevole per la giornata numeri diciassette Team Nuova Florida (19) Savoia (32) termina 0-0.