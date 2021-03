Premio Roma per i migliori formaggi, CNA: “Complimenti a Marco Borgognoni della Piccola Formaggeria Artigiana, un giovane artigiano con il gusto per l’innovazione”

NewTuscia – ROMA – “Complimenti a Marco Borgognoni, che ha conquistato ben quattro riconoscimenti al Premio Roma per i migliori formaggi regionali, nazionali e internazionali. Marco è un giovane artigiano con il gusto per l’innovazione: siamo felici che la giuria lo abbia premiato, ancora una volta, per una produzione di altissima qualità che valorizza il latte di pecora del nostro territorio e che, certo, è il risultato di una sperimentazione condotta con grande passione”. Così Luigia Melaragni, segretaria della CNA di Viterbo e Civitavecchia, sui premi assegnati alla Piccola Formaggeria Artigiana in occasione del concorso organizzato da Agrocamera in collaborazione con Arsial e in sinergia con Unioncamere Lazio e il sistema delle Camere di Commercio della regione.

Nella sezione “Roma e Lazio”, l’impresa casearia viterbese si è classificata al secondo posto con lo “Stracchinato dei Papi” per la tipologia “formaggi freschi” e con la “Ricotta di pecora” per la tipologia “ricotta fresca”. Per lo “Stracchinato dei Papi”, si sono aggiunti i riconoscimenti di “miglior formaggio prodotto da giovane imprenditore” e “miglior formaggio prodotto da nuova impresa”.

Laboratorio e punto vendita della Piccola Formaggeria Artigiana sono a Viterbo, in via Belluno, con affaccio sul Parco dell’Arcionello.