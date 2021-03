Belle trame per vie centrali, due errori sul gol subito: Analisi Viterbese-Juve Stabia

NewTuscia – VITERBO/ Analisi del match tra Viterbese e Juve Stabia

“Fatico a commentare questa sconfitta perché i ragazzi hanno offerto una grande prestazione”

Ha ragione Roberto Taurino quando parla di grande prestazione dei suoi uomini, considerando anche un’abbondante emergenza offensiva che privava la squadra di tutti gli esterni offensivi, compreso Tassi, seconda punta di ruolo ma che all’occorrenza potrebbe (e potrà) ricoprire quel ruolo, considerando la sua velocità.

Vediamo più da vicino cosa è andato e cosa no:

Partiamo da un presupposto: il mister l’aveva preparata bene con un modulo molto fluido che in certe circostanze poteva apparire come un 4-4-1-1, in altre come un 4-3-2-1, a dimostrazione di come l’emergenza abbia reso la vita difficile alla Viterbese, anche se nel calcio i moduli sono sempre mobili e non schemi fissi “a tavolino”.

La posizione più curiosa è stata quella di Palermo, sulla carta da esterno, in pratica un trequartista largo propenso a tagliare in mezzo, ruolo che ha interpretato al meglio, considerando il rientro dopo due settimane di acciacchi fisici.

Mancava ovviamente lo spunto e l’1 vs 1 di Murilo, che interpreta il ruolo in modo diverso, come normale che sia. La Viterbese però si è adattata molto bene, costruendo molte azioni per vie centrali come quella che ha portato Ferroni al doppio miracolo su Bezziccheri prima (una seconda punta molto mobile ieri) e Rossi poi sul tap-in.

La differenza l’ha fatta il gol subito, nato da un errore individuale, con Palermo forse troppo frettoloso nello smistare la palla senza farla cadere a terra per controllarla, passaggio sbagliato e contropiede ben concluso da Marotta che, molto intelligentemente, si è tolto dal “traffico” per andarsi a cercare la posizione migliore, una volta entrato in area ha poi concluso nel migliore dei modi, i grandi calciatori di categoria fanno la differenza, e questa azione ne è la dimostrazione.

L’altro errore, questa volta collettivo dove la squadra poteva disimpegnarsi meglio consiste nello scappare troppo all’indietro, in particolar modo Urso che ha praticamente “invitato” al tiro il centravanti ex Siena.

Secondo tempo sulla falsariga del primo, con l’espulsione (assurda) di Urso che ha completamente cambiato la gara e costretto la Viterbese a un altro tipo di match negli ultimi 20 minuti, proprio quando l’ampiezza dei terzini avrebbe fatto la differenza, considerando le posizioni “fluide” di Palermo, Adopo e Bezziccheri.

Piccolo stop nella lotta per i play-off, la bagarre per la salvezza è ancora lontana, ma va conquistata il prima possibile.

Fonte foto: Pagina Facebook “Us Viterbese 1908”