Ail Viterbo, attivata una linea telefonica per prenotare le uova di Pasqua

NewTuscia – VITERBO – La solidarietà dell’Ail batte il covid. Anche a Viterbo e nella Tuscia, nonostante la zona rossa e le restrizioni introdotte per fermare la diffusione del virus, non si ferma la campagna delle Uova di Pasqua promossa dall’Associazione Italiana contro leucemie, linfomi e mieloma, perché le malattie oncoematologiche non aspettano. Per l’impossibilità di allestire i tradizionali banchetti nelle principali piazze di Viterbo e dei comuni della provincia, l’Ail Viterbo ha deciso di attivare una linea telefonica per prenotare le uova.