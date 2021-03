Zona Rossa nella Tuscia, Erbetti confonde la speculazione con la difesa del territorio

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

Apprendiamo dalla stampa che il consigliere Erbetti afferma che sia “indecoroso speculare sulla zona rossa”.

Se con il termine “speculare” intende la difesa del territorio e delle aziende della Tuscia che sono state chiuse senza avere dati da zona rossa allora ha ragione: siamo orgogliosi di speculare.

Non dimenticheremo mai questo periodo, i guanti, le mascherine e i disinfettanti.

Come non le dimenticheranno le aziende chiuse sul territorio, che, seppur abbiano investito per adeguarsi al rispetto dei protocolli, ora sono costrette ad una nuova battuta di arresto nonostante i dati sotto controllo.

Bambini e ragazzi ancora una volta a casa con le scuole chiuse, senza fare sport e con i genitori che passano ore ed ore con loro per la DAD, con tutti i disagi che ne derivano.

Questo significa stare in zona rossa senza avere dati da zona rossa.

Al consigliere Erbetti consigliamo di verificare meglio i dati in suo possesso, visto che confronta, grossolanamente, i numeri di Marzo 2020 con Marzo 2021, dimenticando, sbadatamente, che in questo ultimo anno la situazione è molto cambiata: ci sono medicine, vaccini e terapie intensive preparate e attrezzate.

La nostra zona attualmente ha i dati da zona BIANCA ed è costretta in Rossa, quindi, al consigliere M5S, diciamo di confrontarsi con l’evidenza.

Fratelli d’Italia Viterbo