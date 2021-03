Viterbo, riprende il servizio di Pandambulanza

NewTuscia – VITERBO – A partire da oggi, dopo alcuni mesi di inattività, non dovuta alla volontà dei gestori, riprende il servizio della PANDAMBULANZA, la vettura destinata al soccorso degli animali in difficoltà. Questo è stato possibile grazie alla forte volontà dei volontari del gruppo animalista L’Anima del Cane, guidato da Leonardo De Angeli. Un forte impegno che ha permesso all’auto di tornare a svolgere un ruolo davvero importante. NewTuscia – VITERBO – A partire da oggi, dopo alcuni mesi di inattività, non dovuta alla volontà dei gestori, riprende il servizio della PANDAMBULANZA, la vettura destinata al soccorso degli animali in difficoltà. Questo è stato possibile grazie alla forte volontà dei volontari del gruppo animalista L’Anima del Cane, guidato da Leonardo De Angeli. Un forte impegno che ha permesso all’auto di tornare a svolgere un ruolo davvero importante.

Come delegata alla tutela e al benessere degli animali ho fortemente voluto il ripristino di questo servizio, e per questo mi sono subito messa a disposizione. Oggi sono veramente felice del risultato ottenuto. Un piccolo grande mezzo che, negli anni, ha tratto in salvo più di 800 animali, tra cani, cervi, volpi, volatili e addirittura due lupi.

Da oggi il mezzo sarà gestito dallo Sportello per i Diritti degli Animali, che, ricordiamo, risponde al numero 0761 348455. Un servizio che, ne sono certa, contribuirà ancora a trarre in salvo i nostri piccoli meravigliosi amici.

Ombretta Perlorca

Consigliere delegato alla tutela e al benessere degli animali