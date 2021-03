Una Viterbese con troppe assenze perde 1-0 con la Juve Stabia

Maurizio Fiorani

NewTuscia – VITERBO – La Viterbese perde in casa 1-0 a causa di una rete di Marotta nel primo tempo. L’incontro ha visto una Viterbese decimata dagli infortuni e squalifiche, un vero peccato, perché la formazione di Mr.Taurino non aveva demeritato in campo, giocando una buona gara. un arbitraggio molto discutibile che non ha concesso un rigore evidente alla formazione gialloblù su Urso, che è stato espulso ingiustamente per doppia ammonizione, una sconfitta amara per i ragazzi di Mr.Taurino che sono apparsi in palla.

Passiamo alle formazioni delle due squadre:

VITERBESE. Daga, Bensaja, Markic, Baschirotto, Bezziccheri, Palermo, Slandria, Urso, Rossi, Adopo, Camilleri.

A disposizione di Mr. Roberto Taurino: Bisogno, Bianchi, Mbende, Ricci, De Santis, Menghi E, Falbo, Sibilia, Cannizzaro, Menghi M, Besea, Porru.

JUVE STABIA: Farroni, Rizzo, Elizalde, Scaccabarozzi, Marotta, Mule’, Berardocco, Ripa, Vallocchia, Caldore, Fantacci.

A disposizione di Mr.Pasquale Padalino: Lazzari, Grattoni, Iannoni, Bovo. Guarracino, Esposito, Borrelli, Suciu, Oliva

Arbitrro: Valerio Crezzini di Siena

Assistenti: Luca Feraboli di Brescia, e Milos Tomasello Andulajevic di Messina

Quarto Uomo: Dario Madonia di Palermo.

Note: terreno in buone condizioni, giornata fredda ed umida, leggera pioggia.

CRONACA DEL PRIMO TEMPO

Al 4° conclusione di Adopo che finisce fuori di poco.

Al 8° tiro per la Juve Stabia di Vallocchia che si perde a lato.

Al 12° gli ospiti si fanno pericolosi con Marotta, ma risponde il portiere Daga della Viterbese.

Al 18° la Viterbese si rende pericolosa prima con Bezziccheri, che a tu per tu con il portiere ospite conclude in porta, ma il portiere della Juve Stabia Farroni respinge la conclusione del giocatore gialloblù, poi il pallone giunge sui piedi di Rossi, che tira prontamente in porta, ma il portiere della formazione campana respinge il tiro.

Al 23° corner per la Juve Stabia senza esito; la difesa gialloblù libera la propria area di rigore.

Al 26° corner per i campani senza esito; la difesa dei padroni di casa fa buona guardia.

Al 27° ripartenza della Viterbese con Adopo che si fa 40m di campo palla al piede, ma al momento di servire Rossi il pallone è troppo lungo per l’attaccante gialloblù e l’azione sfuma; il portiere ospite in uscita anticipa tutti.

Al 32° passa in vantaggio la Juve Stabia, con un preciso diagonale di Marotta che mette in rete alle spalle di Daga.

Al 33° punizione per la Viterbese dai 25m del lato sinistro per fallo su Palermo. Della battuta si incarica Bensaja, ma il suo tiro viene deviato dalla barriera campana in corner. Sugli sviluppi del corner, tirato da Palermo, il pallone si perde alto sopra la traversa.

Al 39° calcio d’angolo per la Viterbese senza esito, colpo di testa di Rossi, ma il pallone si perde alto sopra la traversa.

La prima frazione di gioco è terminata con il vantaggio della Juve Stabia in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Marotta.

CRONACA DEL SECONDO TEMPO

Al 4° buona occasione per la Viterbese per pareggiare. Tiro di Bezzicheri deviato dal portiere della Juve Stabia in tuffo.

Al 6° proteste della Viterbese per un fallo di mano in mischia, in area campana, ma l’arbitro lascia correre.

All’8° grande occasione per la Viterbese per pareggiare con un tiro deviato da portiere della Juve Stabia in calcio d’angolo. Il seguente corner per i gialloblù è senza esito.

Al 9° viene ammonito ingiustamente Urso della Viterbese.

Al 12° viene ammonito Mulè della Juve Stabia per fallo su Urso.

Al 13° viene ammonito Bezziccheri della Viterbese.

Al 14° doppio cambio nella Juve Stabia. Escono Fantacci e Scaccabarozzi; al loro posto entrano Garattoni e Suciu.

Al 18° tiro di Vallocchia dalla distanza, di poco fuori dai pali della porta della Viterbese.

Al 20° tiro di Adopo dai 25m parato dal portiere ospite Farroni.

Al 23° cambio nelle fila ospiti: esce Ripa; al suo posto fa ingresso in campo Borrelli.

Al 26° viene atterrato in area Urso, ma l’arbitro invece di concedere il rigore lo ammonisce e lo espelle per somma d’ammonizioni.

Al 30° doppio cambio nella Viterbese: esce Rossi al; suo posto entra Menghi ed esce Salandria; al suo posto fa ingresso in campo Falbo.

Al 32° calcio d’angolo per gli ospiti che partono in contropiede.

Al 36° cambio nella Viterbese: esce Adopo.

Al 38° cambio nella Juve Stabia: esce Bernardotto al suo posto Guarracino.

Al 40° viene ammonito Besea della Viterbese.

Al 42° viene ammonito Bensaja della Viterbese.

Il finale di gara è molto nervoso e falloso.

Al 43° doppio cambio nella Viterbese: escono Bezziccheri e Bensaja; al loro posto entrano in campo Porru e Cannizzaro.

La Juve Stabia vince 1-0 a Viterbo grazie ad una rete di Marotta.

RISULTATI DELLA 31°GIORNATA

VIBONESE-MONOPOLI

TURRIS-CATANIA

BARI-CASERTANA

BISCEGLIE-PAGANESE

VIRTRUS FRANCAVILLA-FOGGIA

VITERBESE-JUVE STABIA 0-1

CAVESE-CATANZARO

TERAMO-TERNANA

AVELLINO-POTENZA

RIPOSA IL PALERMO

CLASSIFICA

TERNANA 66

AVELLINO 57

BARI 52

CATANZARO 48

CATANIA 43 (-2)

JUVE STABIA 43

FOGGIA 43

TERAMO 42

PALERMO 39

CASERTANA 37

VITERBESE 34

MONOPOLI 33

TURRIS 31

VIRTUS FRANCAVILLA 31

POTENZA 28

VIBONESE 27

PAGANESE 24

BISCEGLIE 24

CAVESE 16

PROSSIMO TURNO

MONOPOLI-PALERMO

CATANIA-AVELLINO

CATANZARO-BARI

FOGGIA-VITERBESE

POTENZA-BISCEGLIE

TERNANA-VIBONESE

CASERTANA-CAVESE

TERAMO-VIRTUS FRANCAVILLA

PAGANESE-JUVE STABIA

RIPOSERA’ LA TURRIS