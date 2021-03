Viterbese-Juve Stabia: attenzione ai divieti di sosta

NewTuscia – VITERBO – Partita di calcio Viterbese-Juve Stabia in programma questo pomeriggio allo stadio comunale Enrico Rocchi, attenzione ai divieti di sosta. Come da ordinanza n. 120 del 12/3/2021 della Polizia locale (a seguito della convocazione del G.O.S. – Gruppo Operativo di Sicurezza), a partire dalle ore 12,30 sarà istituito il divieto di sosta con rimozione in via della Palazzina (dall’intersezione con via A. Gargana a via Caduti sul Lavoro), e in via J.H. Newman.

La partita avrà inizio alle ore 15.