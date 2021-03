Vetralla – La società Tekneko da stamani ha installati i contenitori per la raccolta delle deiezioni canine

NewTuscia – VETRALLA – La società Tekneko come previsto da capitolato ha iniziato ad installare raccoglitori per le deiezioni canine, dislocati in diversi punti del paese. A divulgare la notizia Gennaro Giardino sempre attendo alle varie problematiche del paese.

Una decina i contenitori già installati sul territorio, posizionati nelle zone più frequentate dai possessori di animali domestici: Pineta frazione Tre Croci, Frazione Tre Croci prato Fiorentini, via Puccini frazione la Botte, Le Liste via Cavalieri Vittorio Veneto, Villa Comunale Frazione Cura di Vetralla, Largo Luzi Frazione Cura, Giardino Torretta zona Funari, Località Poggio San Nicola, Piazza D. Paolocci località Selvarella, Giardino Torretta zona Funari, Villa Comunale di Vetralla. Altri ancora saranno installati nei prossimi giorni. Con il posizionamento dei contenitori, si offre a tutti i possessori di cani l’opportunità di smaltire le deiezioni dei propri “pelosi” (che vanno sempre raccolte con le apposite bustine) e nel contempo tenere pulito l’ambiente. Ora i proprietari di cani non hanno più scusanti, per cui si spera di poter ridurre al minimo l’antipatico e poco decoroso inconveniente di incappare in escrementi sui marciapiedi o sulle pubbliche vie. Tutto dipenderà dal proprio senso civico ed educazione. gli organi di vigilanza, puniranno severamente chi non si adegua visto che il servizio c’è deve essere usufruito in maniera civile.

Ora per il benessere dei nostri pelosetti, rimane solo da realizzare un’area per lo sgambamento dei cani, un luogo interamente dedicato a loro, dove i proprietari, sotto la loro vigile e responsabile sorveglianza, potranno portare gli animali liberamente e senza guinzaglio. Naturalmente anche all’interno di quest’area sarà obbligatorio raccogliere le feci e conferirle negli appositi contenitori.

Dice Giardino Gennaro, Sono certo e fiducioso che l’amministrazione possa realizzare tale opera dove già in molti comuni della provincia esiste.

Vale la pena ricordare, in definitiva, che il padrone del cane ha sempre l’obbligo di raccogliere gli escrementi lasciati dall’animale per strada, portando con sé gli strumenti necessari alla raccolta e allo smaltimento (sacchetto biodegradabile).

Gennaro Giardino