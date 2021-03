Il Teatro dell’Unione si illumina con il tricolore per la giornata dell’unità nazionale

L’iniziativa in diretta sulla pagina Facebook Visit Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Il Teatro Unione si illumina con le luci del tricolore per celebrare i 160 anni dell'Unità d'Italia. Nella giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera, istituita nel 2012, l'amministrazione comunale vuole ricordare l'importante ricorrenza con un gesto simbolico, ma ricco di significato e valore.

“È il secondo anno che celebriamo questa giornata illuminando con il tricolore uno dei nostri monumenti – ha spiegato il sindaco Giovanni Maria Arena -. Lo scorso anno abbiamo illuminato Palazzo dei Priori. Quest’anno illumineremo il Teatro Unione. Chiunque vorrà, potrà seguire e condividere questo momento attraverso i social”.

“La situazione che purtroppo ancora viviamo non ci consente di fare eventi pubblici in presenza – prosegue l’assessore alla Cultura Marco De Carolis – Per questo insieme al sindaco Arena abbiamo deciso di celebrare e condividere virtualmente con i nostri concittadini questa ricorrenza”. L’accensione andrà in diretta alle ore 19,30 sulla pagina istituzionale Facebook Visit Viterbo. Interverranno sul posto il sindaco Arena e l’assessore De Carolis.