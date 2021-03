Sollievo domiciliare, sempre attivo il servizio rivolto ad anziani, persone fragili e con disabilità, istituito dal Comune di Viterbo lo scorso marzo all’inizio dell’emergenza Covid-19, per il disbrigo delle attività quotidiane di approvvigionamento di spesa e medicinali, ritiro posta e ricette. NewTuscia – VITERBO –Sollievo domiciliare, sempre attivo il servizio rivolto ad anziani, persone fragili e con disabilità, istituito dal Comune di Viterbo lo scorso marzo all’inizio dell’emergenza Covid-19, per il disbrigo delle attività quotidiane di approvvigionamento di spesa e medicinali, ritiro posta e ricette.

A ricordarlo è l’assessore ai servizi sociali Antonella Sberna, che spiega: “Non è stato mai interrotto il servizio Sollievo domiciliare, resosi molto utile per centinaia di persone durante la fase di lockdown. L’emergenza è ancora in corso, e addirittura in questi giorni ci vede nuovamente in zona rossa. Il servizio resta quindi attivo.

Ringrazio la Croce Rossa Italiana – Comitato di Viterbo, per l’attività di coordinamento e per la disponibilità della centrale operativa e tutti i soggetti che a diverso titolo si sono messi a disposizione dell’amministrazione, al fianco dei più deboli, per questa “rete di solidarietà”.